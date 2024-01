La trazione integrale può essere utile per fornire una trazione supplementare durante la guida su una strada ghiacciata. Ma è comunque necessario guidare con cautela perché l'aderenza laterale è minima, a prescindere dal numero di ruote che danno trazione.

Il conducente di una Subaru WRX di New York ha imparato una lezione importante sui limiti dell'AWD dopo aver perso il controllo e aver colpito frontalmente un camion spazzaneve, tagliando l'auto a metà.

L'agghiacciante punto di vista dello spazzaneve

L'account X (ex Twitter) del Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York ha pubblicato il video della dashcam dello spazzaneve come monito per gli altri automobilisti su come non guidare su una strada innevata. Il filmato inizia mentre la Subaru WRX cerca di superare un grosso camion, non rendendosi conto che non c'è spazio per infilarsi tra lei e lo spazzaneve in arrivo. L'auto sbatte contro lo spazzaneve, provocando un'esplosione di detriti.

Il video si conclude con l'uscita di strada del camion, ma le foto del disastro sono state pubblicate su X da Erik Ghiraduzzi (sotto). Le terrificanti immagini mostrano la parte posteriore della WRX come una palla accartocciata, con la metà anteriore ancora presente davanti al montante B. Sembra che qualcuno abbia usato un grosso coltello per tagliare la berlina a metà. In qualche modo, nessuno è rimasto ferito.

La trazione integrale può aiutarvi ad accelerare in situazioni scivolose, ma non può aiutarvi a fermarvi. Che il vostro veicolo sia a trazione anteriore, posteriore o integrale, i quattro freni sono comunque gli unici a rallentare il veicolo, a parte i leggeri effetti del freno motore. Quindi, fate attenzione quando la neve e il ghiaccio scendono sulla strada.