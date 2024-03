Il mercato delle auto usate continua a crescere nel 2024. Secondo i numeri riguardanti il settore, elaborati come ogni mese dall'ACI, febbraio ha fatto registrare in Italia 365.435 trasferimenti di proprietà, per un aumento complessivo del 15,1% rispetto allo stesso periodo nel 2023 (317.625 volture e radiazioni).

Anche nel secondo mese del 2024 la Regione dove si sono registrati più scambi è stata la Lombardia, seguita dal Lazio, dal Veneto e dalla Campania, quest'ultime invertite rispetto a gennaio. Per le Regioni del Sud Italia si è confermata al primo posto la Campania, seguita dalla Sicilia.

Tante rottamazioni in più

Nel mese di febbraio le alimentazioni che hanno totalizzato un maggior numero di passaggi di proprietà e minivolture sono state le benzina e diesel tradizionali, che però hanno registrato un aumento percentuale piuttosto contenuto rispetto ai valori di un anno fa.

Nello stesso periodo, però, la crescita maggiore sulle auto di seconda mano è stata dalle ibride, sia full che plug-in e sia a benzina che diesel, che rispetto ai valori dell'anno scorso hanno registrato una crescita percentuale superiore in ogni caso al 50%, sia per quanto riguarda le minivolture che i soli passaggi di proprietà. Addirittura le volture delle auto ibride a gasolio sono cresciute del 96,1%.

Per scendere più nei dettagli, quindi, per ogni 100 auto nuove a febbraio ne sono state vendute 185 di seconda mano. Ma non è tutto, a crescere nel secondo mese del nuovo anno è stato anche il numero delle radiazioni, che, per quanto riguarda le auto, ha fatto registrare un aumento del +55,9% rispetto allo stesso periodo nel 2023.

Come specificato da ACI stessa, il risultato è stato possibile grazie all'aumento delle rottamazioni (+22,3%), dalle esportazioni (+29,3%) e da quasi 29.000 radiazioni d’ufficio attivate dalla Regione Lombardia.

Passaggi al netto delle minivolture

Quota Febbraio 2023 Quota Febbraio 2024 VAR% Benzina 38% 37% +13% Diesel 46,2% 44,7% +12% Elettrico 0,4% 0,6% +71% Benzina GPL 7,3% 7,5% +18,1% Ibride benzina 4,3% 6,3% +72,4% Ibride gasolio 0,7% 1,1% +96,1%

Dove si scambiano più auto usate (passaggi netti)

Regione Febbraio 2023 Febbraio 2024 VAR % Lombardia 37.431 44.192 +18,1% Lazio 24.200 26.133 +8,0% Veneto 18.876 26.672 +20,1% Campania 21.014 24.943 +18,7% Sicilia 19.343 21.592 +11,6% Piemonte 18.276 20.806 +13,8% Emilia Romagna 18.052 20.772 +15,1% Puglia 16.524 18.921 +14,5% Toscana 14.385 16.586 +15,2% Calabria 7.289 8.682 +19,1% Sardegna 7.214 7.966 +10,4% Marche 5.551 6.597 +18,8% Liguria 5.292 6.199 +17,1% Abruzzo 5.146 6.229 +21,0% Friuli Venezia Giulia 4.766 5.541 +16,3% Trentino Alto Adige 4.600 5.559 +20,8% Umbria 3.724 4.308 +15,7% Basilicata 2.080 2.492 +19,8% Molise 1.264 1.593 +26,0% Valle d'Aosta 576 642 +11,4%

Fonte: ACI – Automobile Club d'Italia