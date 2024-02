Il mercato delle auto usate inizia bene nel 2024. Secondo i numeri riguardanti le performance del settore, elaborati dall'ACI, il mese di gennaio ha fatto registrare in Italia 346.678 trasferimenti di proprietà, per un aumento complessivo del 11,3% rispetto allo stesso periodo nel 2023 (311.377 volture).

Come abbiamo spesso ricordato nel 2023, anche nel primo mese del 2024 la regione dove si sono registrati più scambi è stata la Lombardia, seguita dal Lazio, dalla Campania e dal new entry Veneto. Al Sud Italia si è confermata al primo posto la Campania.

Diesel e benzina guidano la classifica

A gennaio le alimentazioni che hanno totalizzato un maggior numero di passaggi di proprietà e minivolture sono state, come accade dagli anni Covid, quelle diesel e benzina non elettrificate.

Le ibride full e mild, invece, nel primo mese dell'anno hanno fatto un grande balzo in avanti rispetto al 2023, salendo a quota 7,8% sul totale solo per quanto riguarda quelle a benzina, superando perfino le auto a GPL, ora a quota 7,6% sul totale.

In poche parole, per ogni 100 auto nuove nel mese di gennaio ne sono state vendute 202 di seconda mano, il doppio rispetto al numero delle nuove immatricolazioni nuove iscritte. Ma non è tutto. In positivo infatti anche il bilancio mensile delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) che a gennaio hanno registrato un aumento del 19,8% rispetto all’analogo mese del 2023 (14,4% la media giornaliera).

Quota Gennaio 2023 Quota Gennaio 2024 VAR% Benzina 37,6% 37,0% +10,6% Diesel 45,8% 45,1% +10,5% Elettrico 0,4% 0,6% +58,5% Benzina GPL 2,2% 2,0% +2,5% Ibride benzina + gasolio 5,8% 6,9% +28,2%

Dove si scambiano più auto usate

Regione Gennaio 2023 Gennaio 2024 VAR % Lombardia 12.912 15.260 +18,2% Lazio 8.831 9.902 +12,1% Veneto 7.468 8.907 +19,3% Campania 7.464 7.729 +3,6% Emilia Romagna 6.192 6.945 +12,7% Sicilia 6.732 6.929 +2,9% Puglia 5.907 6.593 +11,6% Toscana 5.049 6.496 +36,8% Piemonte 5.049 5.636 +11,6% Sardegna 2.467 2.733 +10,8% Marche 2.291 2.691 +17,5% Friuli Venezia Giulia 2.119 2.376 +12,1% Calabria 2.090 2.139 +2,4% Abruzzo 2.134 2.036 -4,6% Trentino Alto Adige 1.991 1.932 -3,0% Liguria 1.646 1.724 +4,7% Umbria 1.335 1.598 +19,6% Basilicata 809 781 -3,4% Molise 520 586 +12,7% Valle d'Aosta 196 209 +6,8%

Fonte: ACI – Automobile Club d'Italia