Dal 2 al 5 maggio 2024 torna il Motor Valley Fest, appuntamento che da anni ormai anima la terra dei motori, con Modena come centro di gravità. Auto incredibili di tutti i tipi e di tutte le epoche, da arzille vecchiette a esagerate hypercar. E se vi dicessimo che quest'anno anche voi - con la vostra auto - potreste essere protagonisti?

Già perché questa edizione del Motor Valley Fest vedrà il nostro Andrea Farina portare dal vivo il format "Nel Garage di", con gli interpreti degli episodi passati. E di quelli futuri. Non vi ricordate chi ha partecipato? Davide Cironi, Giorgetto Giugiaro... giusto per fare un paio di nomi. Al loro fianco - e a quello di Andrea - potreste esserci anche voi. Ecco come fare.

(Con)vinca il migliore

Primo: non prendete impegni tra il 2 e il 5 maggio. A meno che non sia quello di venire a Modena per il Motor Valley Fest. Avete matrimoni? Cavatevela con un telegramma e dei fiori. Siete voi a sposarvi? Il centro di Modena è un'ottima location per il grande giorno.

Nozze a parte, per poter provare a salire sul palco dovete convincere Andrea e la redazione di Motor1 che la vostra auto - soprattutto la storia che vi lega a lei - sono meritevoli di occupare uno dei pochi posti disponibili in centro a Modena. Come fare?

Nulla di più semplice: armatevi di telecamera (del telefono, una Super 8 vintage, drone o via dicendo) e girare una candidatura video della vostra auto. Siate prima di tutto convincenti. Usate l'ironia, storie strappalacrime, infografiche, effetti speciali... come volete. Ma stupiteci, il gioco è un po' questo!

Una volta terminato mandate il vostro video su Whatsapp a questo numero: 349 400 5811. Ma fate presto! Avete tempo fino al 3 aprile!

E ora: l'immancabile "nota bene":

La scelta dell’auto sarà a insindacabile giudizio della Redazione di Motor1.com Italia. Questa attività legata al MFV è un gioco, quindi giocate, rispettando la selezione che verrà effettuata, utilizzando il linguaggio appropriato. Non è un concorso, quindi i selezionati riceveranno solo un pass per poter accedere in Piazza Roma (Modena) al Motor Valley Fest 2024 per esporre la propria auto e partecipare alle attività di Motor1.com.