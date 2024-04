La nuova Dacia Spring si può ordinare con prezzi a partire da 17.900 euro. Un listino che si conferma sotto la soglia dei 20mila euro come promesso e che offre due livelli di potenza e altrettanti allestimenti, per un totale di tre combinazioni complessive.

Disponibili anche le versioni Business e Cargo, pensate per la mobilità elettrica condivisa in città e i trasporti dell’ultimo miglio, con consegne entro l'estate 2024.

Dacia Spring 2024, i motori e gli allestimenti

La motorizzazione da 65 CV (48 kW) è ora disponibile anche in allestimento Expression, mentre la Spring con il motore da 45 CV è invece disponibile esclusivamente in allestimento Expression.

Di serie sull’allestimento Expression c'è il Media Control, il sistema multimediale (dotato di connessione Bluetooth e una porta USB) gestibile con i comandi al volante che permette di visualizzare le informazioni multimediali e le chiamate telefoniche sul cruscotto digitale.

Il sistema Dacia Media Nav Live, con Apple CarPlay, Android Auto e due porte USB-C, è di serie sull’allestimento Extreme e in opzione su Expression e prevede un grande touchscreen centrale da 10” che comprende navigazione connessa per 8 anni con info traffico in tempo reale e mappe dell’Europa sempre aggiornate.

Allestimento Expression

Principali equipaggiamenti Ricarica Altro Driver Display da 7” personalizzabile (informazioni batteria, autonomia, ecc.) Cavo di ricarica Mode 3 (wallbox e colonnine pubbliche) Regolazione manuale dei retrovisori esterni Media Control (comandi radio al volante, Bluetooth e supporto telefono, 2 altoparlanti, 1 porta USB-C) Alzacristalli manuali posteriori Volante a 3 razze regolabile in altezza Panchetta posteriore ripiegabile intera Presa da 12V anteriore 2 chiavi di radiofrequenza Lunotto termico / tergicristalli posteriori Chiusura automatica delle porte Chiusura centralizzata Climatizzatore manuale con riciclo dell’aria Design interno: Sellerie tessuto bitono con cuciture Rosso Mattone e logo DACIA impresso Maniglie porte interne Grigio Acciaio Decorazioni bianche tinte all’origine: quadro strumenti, leva del cambio e tasche delle porte Decorazione centrale Rosso Mattone e bocchette dell’aria bianche con firma ad “Y” Tema Grigio Acciaio (per esempio: prese d’aria laterali, pulsanti di riscaldamento) Nuova leva del cambio E-Shifter con B Mode con frenata rigenerativa Design esterno: Luci diurne a LED Fari posteriori con firma ad “Y” DACIA Nuovo logo DACIA bianco sulla calandra Scritta bianca DACIA sul portellone posteriore Retrovisori esterni nero granulare con indicatori di direzione integrati Inserto Grigio Megalite sui paraurti anteriore e posteriore Stripping laterali Maniglie esterne in tinta carrozzeria Copriruota Flexwheel da 14”in nero e grigio su motore 45 Copriruota Flewheel dark da 15” in nero e grigio su motore 65 Alzacristalli elettrici anteriori Sicurezza: 6 airbag: frontale lato conducente e lato passeggero / laterali torace / a tendina testa AEBS: frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti ESP: dispositivo elettronico di controllo della stabilità EBD: ripartitore elettronico di frenata AFU: assistenza alla frenata d’emergenza LKA: assistenza al mantenimento nella corsia LDWS: avviso di superamento della corsia ISA: riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità DDAW-UPA: sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente RPA:Sensori di parcheggio posteriori Chiamata d’emergenza (eCall) Limitatore/Regolatore di velocità Accensione automatica dei fari Pulsante My Safety Rescue Code Guida: Servosterzo elettrico Eco Mode Frenata rigenerativa (B Mode)

Allestimento Extreme = Expression +

Principali equipaggiamenti Ricarica Altro Media Nav Live: - Display da 10,1” - Navigazione con info traffico in tempo reale Capacità di ricarica bidirezionale V2L (vehicle-to-load) Design interno: Decorazione centrale Lichen Kaki e bocchette dell’aria color Rame con firma ad “Y” Sellerie miste TEP/tessuto specifico Extreme con cuciture color Rame e DC impresso Bocchette dell’aria con firma ad “Y” e prese d’aria laterali color Rame Tappetino anteriore in gomma e battitacco anteriori con motivi topografici - Servizi connessi (programmazione di ricarica di bordo e da remoto con l’App My DACIA che consente anche di: localizzare il veicolo, conoscere lo stato della ricarica, programmare la ricarica, avviare da remoto la climatizzazione o il preriscaldamento, preregolati nel veicolo) Design esterno: Copriruota Flexwheel da 15” black con coprimozzo in rame Adesivi laterali sul finestrino posteriore con scritta Spring Elementi esterni in tinta rame (retrovisori esterni, coprimozzi e scritta DACIA sul portellone posteriore) Stripping decorativi sui paraurti anteriore e posteriore 2 porte USB-C retroilluminate Alzacristalli elettrici posteriori Regolazione elettrica dei retrovisori esterni

Le Dacia Spring Business e Cargo possono essere scelte in versione 45 CV o 65 CV e nel caso della versione da 65 CV è di serie la presa per la ricarica rapida DC.

Allestimento Business=Extreme +

Principali equipaggiamenti Ricarica Altro Sensori di parcheggio anteriori Cavo mode 2 per ricarica domestica (10 A, 5 metri) Design interno: Tappetini anteriori in gomma

Sellerie grigio scuro in TEP Predisposizione Car sharing Ricarica rapida DC su motore 65 CV Design esterno: Soglie battitacco anteriori

Pellicole di protezione del paraurti

Retrovisori e maniglie porti esterne in colore nero granulato Media Nav LIVE da 10'' + telecamera posteriore di parcheggio

Allestimento Cargo = Expression +

Principali equipaggiamenti Ricarica Altro Sensori di parcheggio anteriori Cavo mode 2 per ricarica domestica (10 A, 5 metri) Design interno: Paratia a rete

Pavimento del bagagliaio rigido (copertura in moquette) Media Nav LIVE da 10'' + telecamera posteriore di parcheggio Attacco ricarica rapida su motore 65 Design esterno: Protezioni porte anteriori e del bagagliaio 4 anelli di ancoraggio

Dacia Spring 2024, i prezzi

La gamma Dacia Spring 2024 per i privati ha questo listino:

Dacia Spring 45 CV Expression: 17.900 euro chiavi in mano

Dacia Spring 65 CV Expression: 18.900 euro chiavi in mano

Dacia Spring 65 CV Extreme: 19.900 euro chiavi in mano

La gamma per i clienti professionali:

Dacia Spring 45 CV Business: 19.200 euro chiavi in mano

Dacia Spring 65 CV Business: 20.200 euro chiavi in mano

Dacia Spring 45 CV Cargo: 18.900 euro chiavi in mano

Dacia Spring 65 CV Cargo: 19.900 euro chiavi in mano

Dacia Spring 2024 vista dal vivo