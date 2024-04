A volte ci capita di parlare di "classiche del futuro". Un modello che ancora oggi è controverso e che quest'anno compie 30 anni è la Ford Scorpio II.

Può essere considerata una pietra miliare nella storia dell'automobile: nel 1986 è stata la prima auto prodotta in serie con ABS ed è stata anche l'ultima Ford di grandi dimensioni. Ricordiamo perciò la sua storia.

Cambio di modello con un design bizzarro

Nel 1994, Ford modernizza il look della Scorpio in stile americano sia all'interno che all'esterno. Tra l'altro, le maniglie delle porte provengono dalla Ford Crown Victoria. Questa seconda generazione, presentata al Salone di Parigi di quell'anno, è però disponibile solo come berlina o station wagon; niente più variante a due volumi.

Un motore a quattro cilindri da 2,3 litri con 147 CV sostituisce il V6 da 2,4 litri, mentre il V6 da 2,9 litri, ora con 207 CV, dotato di motore Cosworth, si colloca al vertice della gamma. Tuttavia, è disponibile anche con un V6 da 170 CV e tra la prima e la seconda generazione della Scorpio Ford apporta numerosi miglioramenti anche alle sospensioni.

Tra elogi, critiche e famiglie reali

Iniziamo dagli elogi. Il noto collega Jeremy Clarkson dichiara che questa Ford è "talentuosa" quanto la Opel Omega, una delle sue principali rivali, ed è "ben fatta e ben equipaggiata, con un buon rapporto qualità-prezzo considerando le sue dimensioni". In Germania, invece, l'ADAC afferma che il gusto non conta e definisce il design "non convenzionale". Si elogia la buona fattura, si critica la carrozzeria confusa e il burbero turbodiesel da 2,5 litri.

Nel settembre del 1997, la Scorpio viene sottoposta a un lifting con i fari ridisegnati e una griglia del radiatore più discreta. La sua produzione però termina nell'estate del 1998.

A prescindere dal fatto che l'auto abbia effettivamente soddisfatto le aspettative di vendita di Ford, il cambiamento del mercato automobilistico europeo alla fine degli anni '90 ha fatto sì che la Scorpio non abbia avuto un successore diretto. Tuttavia, va ricordato che all'epoca la famiglia reale olandese utilizzava diverse Scorpio e ancora oggi nella collezione privata c'è una Scorpio Landaulet personalizzata.