C'è già aria d'estate. Le giornate di sole iniziano ad affacciarsi sulla nostra Penisola e anche alcune auto sono pronte per il mare. La piccola per eccellenza è la 500 Spiaggina che Garage Italia Customs ha rinnovato con un Model Year 2024 più ricco e moderno.

Lo stile infatti è sempre fedele al design degli anni Sessanta, però stavolta a bordo c'è la connettività Bluetooth (controllabile direttamente dal tunnel centrale) e si può optare per la modalità "Volare", una funzione progettata per offrire prestazioni ottimali aumentando l'agilità della 500 Spiaggina, che, lo ricordiamo, è elettrica.

Bonacina insieme a Garage Italia Customs

Sulla 500 Spiaggina Model Year 2024 c'è anche la firma di Bonacina, brand noto nella lavorazione del Midollino, così infatti sono i nuovi sedili della citycar e la cesta posizionata dietro. C'è persino un’opzione di verniciatura del Midollino, mentre all'esterno l'auto offre ancora più colori, con le gamme Estate e Cult che ora aggiungono alla lista le varianti “Pachino” e “Par7”.

500 Spiaggina, Model Year 2024 by Garage Italia Customs, lo specchietto retrovisore centrale 500 Spiaggina, la cesta firmata Bonacina

Tra le novità ricordiamo pure il nuovo tendalino plug-and-play; lo specchietto retrovisore centrale, che migliora la visibilità posteriore; le cinture di sicurezza per i sedili anteriori e posteriori e gli pneumatici da off-road.

Sul nuovo configuratore online di 500 Spiaggina si possono vedere le molteplici personalizzazioni e avere un'idea del prezzo, che supera i 72mila euro.

Cuore elettrico

La 500 Spiaggina 2024 ha un pacco batterie che ricalca le dimensioni del serbatoio della 500 originale, è posizionato strategicamente per bilanciare il peso del veicolo e migliorarne la dinamica di guida e promette un'autonomia di 100 km.

500 Spiaggina, la batteria

500 Spiaggina sarà inoltre disponibile da quest'anno su richiesta con l'omologazione stradale TUV in Germania e in Italia, in pratica si potrà guidare sul suolo pubblico.

Scheda tecnica