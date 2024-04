Sono partiti a inizio anno i lavori di ammodernamento dell'Autodromo Nazionale di Monza, pronto a rifarsi il look in vista del 1° settembre 2024, quando il circus sbarcherà in Brianza per il Gran Premio di Formula 1.

Un'opera che ha obbligato gli organizzatori del Milano Monza Motor Show a rivedere l'edizione 2024, posticipandola di un anno. Le date per la quarta edizione sono quindi spostate tra il 27 e il 29 giugno 2025.

Format confermato

Nell'annunciare lo slittamento gli organizzatori del Milano Monza Motor Show hanno confermato il format dello scorso anno, con al centro l'Autodromo Nazionale di Monza tra esposizione di novità auto, premiere mondiali ed europee, test drive ed eventi dinamici.

Parate, sessioni di track day dedicati agli appassionati e la Indy Autonomous Challenge, gara dedicata a monoposto a guida autonoma basata su telai firmati Dallara e programmate dagli studenti delle università più importanti del mondo. Una sfida che unisce programmazione e motorsport che nel 2023 ha visto la vittoria PoliMOVE del Politecnico di Milano.

L'annuncio ufficiale del Milano Monza Motor Show 2025 avverrà in occasione del convegno organizzato “10 anni al 2035, come si prepara l’industria automobilistica al rush

finale”, organizzata dal MiMo e in programma il 28 giugno 2024 presso la Villa Reale di Monza.