Un po' a sorpresa un'altra anteprima mondiale vuole prendersi tutti i riflettori sul palco del Milano Monza Motor Show 2023. Si tratta della spettacolare 044S realizzata da Grassi Scuderia Milanese con il preciso intento di ricreare il fascino e le forme dei quei mostri di potenza che erano le vetture da rally di Gruppo B.

In particolare è la Lancia Delta S4 a ispirare le linee e l'impostazione della 044S, la fuoriserie che sarà realizzata in soli 44 esemplari (per altrettanti collezionisti) nell'azienda fondata da Diego Grassi.

Stile da rally, Gruppo B

Lo stile è opera del designer Giuseppe Armano, ex centro stile Alfa Romeo, che ha interpretato le richieste della Scuderia Grassi per un risultato che si tocca con mano al MiMo 2023 e che viene così descritto:

"Un'opera d'arte su ruote. I contorni scolpiti, le forme sinuose e le finiture impeccabili conferiscono all'auto il giusto equilibrio di stile: un aspetto aggressivo e dinamico, che contribuiscono a dare alla nuova 044s una presenza scenica e un'anima sportiva senza precedenti."

Grassi Scuderia Milanese 044S, il render posteriore

650 CV e 2,9 secondi da 0 a 100

Sotto la carrozzeria che come la scocca è stata progettata ex novo e non deriva da un modello esistente, motivo per cui non si può definire un "restomod", batte un cuore poderoso: la 044S è spinta da un motore quattro cilindri in linea di 3 litri e oltre 650 CV di potenza abbinato alla trazione integrale e a un cambio sequenziale a 6 marce.

Grassi Scuderia Milanese 044S, il render anteriore

Tanto basta per garantire alla Grassi Scuderia Milanese 044S una velocità massima superiore ai 300 km/h e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi. Il tutto grazie anche all'utilizzo di materiali ultraleggeri come il carbonio e l'alluminio che portano il peso complessivo a 1.200 kg.

La 004S in anteprima mondiale dal MiMo 2023

Le dimensioni esterne:

Lunghezza: 4,18 metri

Larghezza: 2,0 metri

Altezza: 1,6 metri

Passo: 2,6 metri

Controllo della trazione intelligente

A questo si aggiunge un sistema di controllo della trazione intelligente che adatta costantemente la distribuzione della potenza alle ruote per massimizzare l’aderenza e la stabilità in curva.

Diego Grassi, fondatore di Grassi Scuderia Milanese

Ciascuno dei 44 esemplari previsti in produzione avrà ampie possibilità di personalizzazione con finiture esclusive. Il prezzo non è ancora stato annunciato.