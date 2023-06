Se volete vedere la prima berlina elettrica di lusso fatta in Italia potete ammirarla al Milano Monza Motor Show da oggi fino a Domenica 18 giugno: parliamo della Aehra Sedan, il secondo modello della startup italiana che punta a sbarcare sul mercato già dal 2026.

La berlina di Aehra, svelata in anteprima mondiale proprio al MiMo 2023 con una potenza di 817 CV e un prezzo base di 160.000 dollari (147.000 euro al cambio attuale), può essere ammirata all'Autodromo di Monza nei box 49-50-51-52, a fianco del SUV elettrico da oltre 800 CV già presentato a fine 2022.

Uno stile unico e sportivo, senza spigoli

A rendere unica la Aehra Sedan è lo stile arrotondato e completamente privo di spigoli, con linee sinuose tratteggiate dal capo del design Aehra, l'italiano Filippo Perini che è ricordato per i suoi tanti progetti in Alfa Romeo, Lamborghini e Italdesign.

Aehra Sedan, la vista di tre quarti anteriore

La spettacolare Aehra berlina, esposta in anteprima mondiale al Milano Monza Motor Show, stupisce per il suo design originale, elegante e aerodinamico che unisce gli elementi di una supercar e quelli di un'ammiraglia di lusso con lo scopo dichiarato di "reinventare l'auto elettrica di alta gamma".

Aehra Sedan, le portiere "doppio falco"

Le quattro portiere incernierate sulla scocca in fibra di carbonio hanno l'esclusiva apertura "doppio falco", mentre gli specchietti, definiti "moto Gp" per la loro somiglianza con quelli delle moto, che integrano delle fotocamere per migliorare aerodinamica e silenziosità di viaggio.

Misure da super berlina

I grandi cerchi in lega da 24" a sette razze con applicazione in carbonio contribuiscono alla pulizia delle linee e all'aerodinamica dell'auto che lo stesso Perini ha così descritto:

"L’auto è una linea ininterrotta dove gli spigoli sono quasi assenti. Si ha la sensazione che la Sedan scivoli nell'aria, anche quando è ferma."

Filippo Perini, Chief Design Officer Aehra

Queste invece le misure esterne dell'Aehra Sedan:

Lunghezza: 5,1 metri circa

Larghezza: 2,0 metri circa

Altezza: 1,43 metri

Peso: inferiore alle 2 tonnellate

L'Aehra Sedan vista di profilo

Per gli interni di Aehra Sedan il team di designer si è ispirato in particolare al mondo dell'aeronautica, adottando soluzioni volte a ridurre il peso. Una di queste è visibile nella progettazione dei sedili che saranno realizzati in alluminio, composito di fibra di carbonio riciclabile e pelle.

Oltre 800 CV di potenza

Una particolarità di questa Aehra Sedan sono anche le nuove batterie definite "riparabili, efficienti e sostenibili" con ricarica ultra fast e impianto a 900 volt. Questi accumulatori di nuova generazione sono frutto di una collaborazione tra la milanese Aehra, che ha sede a Pero, e il gruppo austriaco Miba.

Aehra Sedan, la vista posteriore

Come nel caso della Aehra SUV, anche la Aehra Sedan dichiara una potenza elettrica compresa tra i 550 e i 600 kW, vale a dire tra i 748 e gli 816 CV, per una velocità massima di 265 km/h limitati elettronicamente.

L'autonomia è di 800 km e il prezzo indicativo di posizionamento sul mercato è di 160-180.000 dollari, una cifra che riportata in euro al cambio odierno significa un range di 147-165.000 euro.

Hazim Nada, presidente e ceo di Aehra ha detto durante la presentazione della Sedan:

"Con la berlina abbiamo avuto l’audacia e il coraggio di infrangere ogni limite, sfruttando le tecnologie più avanzate che l'industria automobilistica e aeronautica mondiale mettono a disposizione. Il SUV e la Sedan di Aehra sono espressione di pura innovazione e intendono inaugurare una nuova era della mobilità di alta gamma, elegante e senza emissioni.

Hazim Nada, presidente e ceo di Aehra