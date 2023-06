L'azione è qui all'Autodromo di Monza! Si è appena aperta l'edizione 2023 del Milano Monza Motor Show, il festival delle supercar e delle hypercar, ma anche delle ultime novità auto, anche elettriche, che si possono guidare nell'area dei test drive.

Lo spettacolo del grande festival motoristico italiano si concentra soprattutto all'interno del circuito brianzolo, con ingresso gratuito per il pubblico, mentre una parte espositiva più "concentrata" di auto storiche e supercar è presente a Milano. Qui, in Piazza Duomo, è atteso anche l'arrivo delle terza tappa della Mille Miglia 2023.

Il programma degli eventi (qui nel dettaglio) prevede tanti appuntamenti fino a Domenica 18 giugno e noi di Motor1.com non potevamo certo mancare al Milano Monza Motor Show 2023, abbreviato con MIMO e da taggare come #MilanoMonzaMotorshow. Tra le auto in esposizione c'è anche la Tesla Model 3 Hot Wheels presentata da Motor1.com e InsideEVs.

Tesla Model 3 Hot Wheels al Milano Monza Motor Show 2023

Al Milano Monza Motor Show 2023, facilmente raggiungibile in auto grazie ai parcheggi all'interno dell'area MIMO e con le navette dalla stazione di Monza

Tante nuove auto spettacolari

Al Milano Monza Motor Show 2023, facilmente raggiungibile in auto grazie ai parcheggi all'interno dell'area MIMO e con le navette dalla stazione di Monza, si possono vedere anche delle anteprime mondiali come ad esempio la nuova berlina elettrica di Aehra, la 777 hypercar e la versione di serie della Mole Urbana.

777 hypercar

Nei tre giorni dell'evento, dal 16 al 18 giugno, sono in programma anche le anteprime italiane della McLaren 750S, della Polestar 2 BST edition 230, così come della Mazda MX-30 R-EV e dell'intera gamma elettrica della cinese BYD.

McLaren 750S

Non manca poi la possibilità di vedere per in anteprima la 044s di Grassi Scuderia Milanese ispirata alle leggende del rally Gruppo B, oltre alla sportiva e nostalgica Effeffe Berlinetta realizzata da Officine Fratelli Frigerio.