Le monoposto a guida autonoma corrono a Monza durante il MIMO. È questo il contenuto principale della partnership biennale tra il Milano Monza Motor Show e Indy Autonomous Challenge, il campionato dedicato alle vetture a guida autonoma che raccoglie le migliori università e centri di ricerca al mondo.

Così, l’Autodromo si prepara ad accogliere una delle corse più tecnologiche nel panorama del motorsport.

Gli eventi

Dal 16 al 18 giugno scendono in pista le Dallara AV-21 senza pilota, le quali sono interamente guidate da sensori, supercomputer e sistemi ADAS. Per il campionato si tratta di una tappa estremamente complicata, considerando che finora le auto sono scese in pista quasi esclusivamente sugli ovali degli Stati Uniti.

Nel 2024 la collaborazione tra il MIMO e Indy Autonomous Challenge si svilupperà ulteriormente, con una competizione completa che prevedrà sfide a eliminazione 1vs1 nelle cosiddette “Head to Head”.

Le dichiarazioni

Il presidente del MIMO Andrea Levy commenta così l’iniziativa sottoscritta e presentata durante il CES di Las Vegas:

“La presenza dell’Indy Autonomous Challenge incarna l’anima di un’edizione che sarà totalmente dinamica. La pista sarà il palcoscenico di una gara speciale, con monoposto a guida autonoma che per la prima volta si esibiranno in un circuito tecnico. Monza sarà la sede di una sfida incredibile tra le migliori università e centri di ricerca di tutto il mondo”.

Così Paul Mitchell, presidente di Indy Autonomous Challenge:

“Dopo aver gareggiato a Indianapolis, l’ovale più famoso al mondo, è giusto metterci alla prova a Monza, uno dei circuiti più amati dagli appassionati. Gli insegnamenti derivanti da questa gara permetteranno di migliorare ulteriormente le prestazioni dei sistemi autonomi e degli ADAS ad alte velocità”.

Oltre allo spettacolo delle gare con auto a guida autonoma, durante il MIMO a Monza si possono ammirare ogni giorno supercar, vetture storiche e prototipi. Inoltre, si può prendere parte a dei test drive dedicati alle auto elettriche e ibride plug-in alla presenza di consulenti specializzati pronti a rispondere a tutte le curiosità sul mondo alla spina.