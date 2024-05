La Lamborghini Urus è uno dei super SUV più potenti e sportivi attualmente sul mercato. Pochi giorni fa ha accolto in gamma la nuova variante ibrida plug-in SE, dedicata a chi di questo speciale veicolo ne fa anche un uso "quotidiano".

A distanza di alcune ore, però, i tuner americani di Delta4x4 hanno pensato di mettere le mani sulla versione originale del 4x4 di Sant'Agata Bolognese, per crearne una variante ancora più estrema dedicata al fuori strada.

Una Urus pronta a tutto

L'obiettivo dei tuner americani era quello di creare una variante della Urus davvero pronta a tutto, su commissione di un appassionato di questo genere di veicoli che risiede nello Stato americano del Colorado.

Insieme al team di Delta4x4, la Urus scelta come auto donatrice è stata trasformata in un vero e proprio veicolo da spedizione, con modifiche speciali come cerchi in lega da off-road da 22 pollici, pneumatici da fuori strada tassellati e spessi e potenti fari PIAA Japan, scelti per aiutare il proprietario a raggiungere anche i luoghi più remoti del mondo con il buio.

La Lamborghini Urus modificata da Delta4x4

Come si può vedere dalle poche foto divulgate e dal video pubblicato sul canale YouTube del produttore, la Urus in questione è poi stata modificata anche nell'estetica. Gli specialisti del fuori strada, in particolare, hanno scelto di sostituire interamente il paraurti anteriore con uno dedicato realizzato per l'occasione e in grado di integrare anche un verricello, ma non solo.

La Lamborghini Urus modificata da Delta4x4

Sul tetto, infatti, è stata poi posizionata una tenda di generose dimensioni, che all'occorrenza può essere rimossa in favore di una vasca in acciaio per accogliere determinati oggetti.

Infine, al posteriore, è stato scelto di installare una ruota di scorta esterna di dimensioni normali su un supporto ad apertura laterale, un dettaglio quest'ultimo che, in base a quanto comunicato nel video dal proprietario, sarà installato tra poche settimane.

La Lamborghini Urus modificata da Delta4x4

Prezzo ignoto

Il prezzo per portarsi a casa una Urus così modificata non è stato comunicato dal produttore, in quanto si tratta di una commissione su misura. Quello che è possibile ipotizzare, tuttavia e conoscendo gli attuali prezzi del super SUV in versione di serie, è che probabilmente supererà i 300.000 euro.

Il video di tutte le modifiche