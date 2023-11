Avete una Mercedes Classe G nuova in garage e sognate di "scambiarla" per una gigantesca 4x4²? Da oggi potrete ottenere la stessa altezza senza vendere effettivamente l'auto.

L'azienda tedesca Delta4x4, infatti, ha studiato un modo per rialzare il fuoristrada tedesco e farlo diventare come l'ambita versione estrema. Scopriamo come è fatto, non solo a livello meccanico.

Altissimo

Lo specialista bavarese di veicoli fuoristrada Delta4x4 si è affidato a un kit di rialzo di 50 millimetri, realizzato per mezzo di molle Eibach e nuovi tamponi per gli ammortizzatori originali.

Grazie all'accoppiata dei componenti, la già imponente Classe G standard si è sollevata da terra di ulteriori 100 millimetri, per un altezza complessiva di 300 millimetri (30 cm) da terra e un'altezza complessiva di 2,25 metri fino al tetto (poco sotto il limite di alcune strade italiane).

Il Mercedes Classe G 4x4² di Delta4x4

I nuovi accessori hanno permesso di ottenere dei nuovi angoli di attacco e di uscita di 35 gradi all'anteriore e al posteriore, maggiori di 5 gradi rispetto a quelli di serie della versione 4x4². Il tutto, infine, è stato "condito" con nuovi cerchi in lega da 22 pollici abbinati a pneumatici 345/55 di produttori rinomati come Mickey Thompson, BF Goodrich, Cooper e Yokohama.

Per coprire questi pneumatici XXL, è stato sviluppato un nuovo passaruota apposito largo 80 mm e, sempre a livello estetico, per differenziare il tuning dall'auto di serie, gli specialisti tedeschi hanno progettato un nuovo portapacchi di enormi dimensioni.

Il Mercedes Classe G 4x4² di Delta4x4 Il Mercedes Classe G 4x4² di Delta4x4

Allestimento completo

Il kit di sospensioni Eibach di Delta4x4 per la Mercedes Classe G è disponibile a partire da 1.300 euro, installazione inclusa. Il kit di rialzo della carrozzeria, compreso il montaggio, costa circa 17.500 euro.

Le necessarie estensioni dei passaruota, comprensive di installazione e verniciatura, sono disponibili a 5.500 euro. Gli pneumatici off-road partono da 4.800 euro e arrivano a 10.300 euro. Naturalmente a tutto questo bisogna aggiungere una nuova Classe G come base di partenza.