La Mercedes Classe G restyling sarà più aerodinamica dell'attuale generazione. La rivelazione è stata fatta da Emmerich Schiller, amministratore delegato di Mercedes-Benz G GmbH, durante un'intervista rilasciata ad Autocar, in cui il manager ha rivelato che le ottimizzazioni saranno "ereditate" direttamente dal modello a batteria EQG.

Una Classe G efficiente

Nel corso dell'intervista il numero uno della divisione incaricata di progettare il fuoristrada ha spiegato che sull'auto ci saranno "miglioramenti davvero drastici all'aerodinamica", questo nonostante il fatto che la maggior parte delle persone non noterà i cambiamenti nemmeno quando si siederà vicino al veicolo, ha aggiunto. Le ottimizzazioni saranno destinate a portare "un'enorme riduzione del consumo di carburante".

Il manager ha poi spiegato che la nuova Classe G avrà un aspetto pressoché identico in tutte le versioni, indipendentemente dal fatto che sia alimentata da un motore a benzina/diesel o da un motore elettrico.

L'attuale Mercedes-Benz Classe G

In arrivo a breve, ma niente G500

La EQG, ormai pronta per la produzione, sarà presentata tra pochi mesi, più precisamente nella prima parte del 2024. La versione con motore a combustione interna sarà aggiornata nello stesso periodo, come confermato dallo stesso Schiller.

Come abbiamo anticipato diverse volte negli ultimi mesi, con l'aggiornamento di metà carriera la Classe G non avrà più la celebre versione G500 con motore V8 a listino, poiché la Final Edition presentata alla fine di giugno per l'Europa ne ha sancito la fine.

Nel corso dello stesso anno, poi, la casa dovrebbe presentare anche la sorella minore della Classe G, la Classe g (appunto con la "g" minuscola"), un'auto anticipata brevemente durante le scorse settimane alla conferenza annuale della casa che si è tenuta al Salone di Monaco.