Manca sempre meno al debutto del restyling della Mercedes Classe G. Il rinnovato fuoristrada tedesco dovrebbe arrivare nel 2024 con una serie di novità interessanti dal punto di vista del motore e del telaio, oltre ad un look leggermente rivisto.

A dare un’anticipazione della “nuova” Classe G (in particolare la G 63 AMG) è Autocar, che ha avuto modo di provare in anteprima uno dei prototipi messi a disposizione da Mercedes.

L’assetto cambierà così

Tra le novità più importanti della Classe G restyling ci sarà un nuovo tipo di ammortizzatori adattativi capace di rendere la guida ancora più confortevole su strada. Questo sistema potrà modificare la taratura degli ammortizzatori calcolando continuamente la velocità, l’angolo di sterzata e il rollio della vettura tenendo conto della modalità di guida inserita.

Mercedes Classe G, le nuove foto spia del restyling

Secondo Mercedes, questo sistema rappresenta un’evoluzione di quello già presente su AMG GT e sulla nuova SL e peserà meno delle tradizionali barre anti-rollio.

Sotto il cofano della Classe G più potente ci dovrebbe essere un powertrain mild hybrid a benzina derivato dalla GLE 63 AMG. La G 63 AMG, quindi, dovrebbe ricevere un 4.0 V8 biturbo da 612 CV capace di dare ancora più soddisfazione rispetto alla precedente unità non elettrificata.

Stile classico, nuova tecnologia

Dal punto di vista estetico, le foto spia degli scorsi mesi hanno mostrato cambiamenti minimi nella carrozzeria della Mercedes, che manterrà il suo classico look squadrato. Nella nuova Classe G, comunque, ci aspettiamo un diverso design dei fari LED e una forma rivista dei paraurti.

Mercedes Classe G, le nuove foto spia del restyling

Altre novità si ritroveranno nell’abitacolo, con una strumentazione tecnologica ancora più avanzata, forse derivata da Classe S e SL.

Per il momento, non ci resta che aspettare il debutto ufficiale, che dovrebbe avvenire a metà 2024, quasi in contemporanea col lancio della versione elettrica EQG.