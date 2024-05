Dopo essersi mostrata come concept al Salone di Parigi 2022, senza comunicare nulla circa la propria scheda tecnica, debutta la Jeep Avenger 4xe, la versione a trazione integrale del SUV piccolo delle sette feritoie.

La sigla dice già molto sulla motorizzazione: si tratta dello stesso powertrain mild hybrid da 136 CV visto sull'Alfa Romeo Junior, composto dal 1.2 turbo benzina e due elettrici. Le novità non sono però unicamente sotto al cofano: la Jeep Avenger 4xe infatti beneficia anche di aggiornamenti estetici - esterni e interni - e upgrade meccanici.

Jeep Avenger 4xe, gli esterni

Già fedele al DNA del marchio nella versione a trazione anteriore la Jeep Avenger 4x4 abbraccia in pieno lo spirito offroad, tra elementi ridisegnati e nuovi dettagli. Si parte con i paraurti anteriore e posteriore realizzati in materiale antigraffio, protezioni più robuste per griglia inferiore e radar e fendinebbia in posizione rialzata, così da migliorare l'illuminazione della strada. Ci sono poi nuove barre sul tetto e gancio traino posteriore, fondamentale per chi pratica offroad.

Della dotazione di serie fanno parte pneumatici M+S, mentre tra gli optional si possono scegliere gli ancora più specialistici All Terrain 3PMSF, a garantire una maggiore aderenza sui terreni più difficili.

Jeep Avenger 4xe (2024)

Ultimi ma non meno importanti gli angoli specifici, migliorati rispetto alla versione a trazione anteriore. La Jeep Avenger ibrida a trazione integrale ora fa segnare angolo di attacco di 22°, angolo di dosso di 21° e angolo di uscita di 35°, con altezza da terra di 210 mm (+ 10 mm) e capacità di guado di 400 mm.

Jeep Avenger 4xe, gli interni

Il design generale degli interni della Jeep Avenger 4xe rimane invariato, ci sono però novità per quanto riguarda i materiali che ricoprono i sedili, lavabili e più resistenti rispetto a quelli utilizzati per il resto della gamma.

Strumentazione digitale, monitor centrale da 10,25", buona organizzazione dello spazio e via dicendo non subiscono invece cambiamenti degni di nota.

Jeep Avenger 4xe (2024), gli interni

Jeep Avenger 4xe, i motori

Veniamo alla parte più interessante: il powertrain della Jeep Avenger 4xe. Come detto si tratta dello stesso sistema mild hybrid portato al debutto dalla Alfa Romeo Junior, dove al 1.2 turbo benzina 3 cilindri da 136 CV sono abbinati due motori elettrici da 21 kW, sistemati uno per asse. Il tutto è completato da un cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti. Non si fa accenno alla batteria ma, vista la parentela con il SUV del Biscione, dovrebbe essere da 900 Wh lordi, a permettere di muoversi in modalità 100% elettrica per una manciata di chilometri. I dati ufficiali dichiarano una velocità massima di 194 km/h e 0-100 km/h coperto in 9,5".

Jeep Avenger 4xe (2024), il posteriore Jeep Avenger 4xe (2024)

Il sistema di trazione integrale della Jeep Avenger 4xe prevede differenti modalità di funzionamento grazie alla funzione Select Terrain: Auto, Snow, Sand&Mud e Sport, per ottenere tutto il potenziale del powertrain e sfruttare anche l'e-bost sulle ruote posteriori.

Se messo in Auto il sistema fino ai 30 km/h attiva il 1.2 ed entrambi i motori elettrici, così da assicurare la massima motricità, con ripartizione 50:50 della coppia. Tra i 30 e i 90 km/h invece il motore posteriore si attiva solo su richiesta e rimane comunque sempre collegato alle ruote posteriori, così da rispondere prontamente se necessario. Superati i 90 km/h la Jeep Avenger 4xe si comporta come la mild hybrid classica, un SUV a trazione anteriore con motore posteriore scollegato.

Il nuovo powertrain della Avenger a trazione integrale porta con sé un'altra importante novità: sospensioni posteriori Multilink.

Jeep Avenger 4xe, i prezzi

Gli ordini della Jeep Avenger 4xe si apriranno entro fine 2024, con prezzi ancora da definire. Guardando al listino attuale ci aspettiamo un prezzo d'attacco superiore rispetto ai 26.000 della Avenger Latitude a trazione anteriore, mossa dal 1.2 turbo benzina da 100 CV, ma comunque al di sotto dei 30.000 euro per la versione base.

A livello di allestimenti sappiamo che debutteranno i nuovi Upland e Overland, caratterizzato probabilmenti da un'estetica dedicata e funzionale all'offroad.