Leggero aggiornamento per la Jeep Avenger. Il SUV best seller del marchio americano cambia per il 2024 con una dotazione ancora più completa e il debutto della versione mild hybrid chiamata e-Hybrid.

Già disponibile in concessionaria, l'Avenger parte da 24.300 euro nella variante a benzina non elettrificata.

Gli allestimenti

La gamma della Jeep Avenger MY24 si compone dei tre allestimenti Longitude, Altitude e Summit.

L'allestimento Longitude comprende cerchi in lega da 16”, proiettori full LED, maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria e le piastre sottoscocca di colore grigio.

A bordo troviamo il quadro strumenti da 10,25”, un cluster full digital da 7’’, il cruise contro, la frenata d'emergenza autonoma, il riconoscimento dei segnali stradali, il lane-keep assist, il driver attention assist, l'hill descent control, le modalità di guida Selec-Terrain e i sensori di parcheggio posteriori.

Sulla versione 100% elettrica sono di serie anche il climatizzatore automatico monozona, la funzione Keyless-Go e il cavo di carica a 3 modalità.

Jeep Avenger e-Hybrid

L'allestimento Altitude vanta esterni dedicati con cerchi in lega da 17'' e le piastre sottoscocca in argento. Gli interni si caratterizzano per i sedili premium in tessuto/vinile. Presente anche il pavimento di carico ad altezza regolabile, il Cruise Control adattivo (ACC) e il cluster full digital da 10,25".

Jeep Avenger e-Hybrid, gli interni

Infine, la Summit è caratterizzata da cerchi in lega da 18'' e da fari anteriori e luci posteriori full LED. L'abitacolo presenta le luci multi-colore, lo specchio retrovisore "frameless" elettrocromico e il caricatore wireless. A completare la dotazione ci sono i sensori di parcheggio 360°, la videocamera posteriore a 180° con visuale dall'alto, gli specchietti elettrici pieghevoli e il portellone ad apertura elettrica.

Motori, prezzi e offerta di lancio

A livello di motorizzazioni, l'Avenger è disponibile con la versione entry level 1.2 a benzina non elettrificata da 100 CV, oltre alla mild hybrid dotata della stessa potenza (ma col vantaggio di un motore elettrico che permette di risparmiare circa il 15% in termini di consumi). Confermata anche l'elettrica da 156 CV a trazione anteriore che, secondo la Casa, consente 600 km di autonomia nella guida urbana.

Questi i prezzi di tutte le versioni:

Motorizzazione Potenza Allestimento Prezzo 1.2 turbo benzina 100 CV Longitude 24.300 euro 1.2 turbo benzina 100 CV Altitude 26.300 euro 1.2 turbo benzina 100 CV Summit 29.300 euro 1.2 turbo mild hybrid benzina 100 CV Longitude 26.000 euro 1.2 turbo mild hybrid benzina 100 CV Altitude 28.000 euro 1.2 turbo mild hybrid benzina 100 CV Summit 31.000 euro Elettrica 156 CV Longitude 39.400 euro Elettrica 156 CV Altitude 40.400 euro Elettrica 156 CV Summit 42.400 euro

Jeep Avenger e-Hybrid, il posteriore

Fino al 31 dicembre 2023, la Jeep (1.2 turbo da 100 CV a benzina) è proposta con finanziamento di 36 mesi a 199 euro al mese e anticipo di 6.130 euro. Per maggiori informazioni sull'iniziativa è possibile visitare il sito ufficiale o recarsi in concessionaria.