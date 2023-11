È arrivato il momento della Jeep Avenger ibrida. Il SUV piccolo della Casa amplia così la gamma motori che già oggi conta sull'elettrico da 156 CV e il benzina da 100 CV. Sarà disponibile per gli ordini a partire da fine novembre, con prezzi ancora da comunicare ma che dovrebbero posizionarsi al di sopra dei 24.300 euro della versione puramente termica e ben al di sotto dei 37.900 dell'elettrica.

Si tratta di un importante aggiornamento per la Avenger, non solo per il powertrain elettrificato ma anche per la presenza del cambio automatico, assente sulla versione benzina.

Jeep Avenger ibrida, il motore

A muovere la Jeep Avenger ibrida (battezzata Avenger e-Hybrid) ci pensa il 1.2 3 cilindri mild hybrid da 100 CV e 205 Nm di coppia, abbinato a un elettrico con batteria agli ioni di litio da 48V e un cambio doppia frizione a 6 rapporti, nel quale sono integrati un motore elettrico da 21 kW e l'inverter. Si tratta dello stesso sistema utilizzato dalla Fiat 600.

Powertrain definito mild-hybrid ma, a differenza di altri modelli simili, è in grado di muovere in modalità solo elettrica la Jeep Avenger, anche se solo per circa un chilometro e fino alla velocità massima di 30 km/h. Oppure quando si rilascia l'acceleratore o si affrontano percorsi in discesa. Secondo i dati ufficiali i consumi si abbassano così del 15% rispetto alla versione benzina e in città si passa più del 50% con il 1.2 spento.

Jeep Avenger e-Hybrid, il posteriore

Le prestazioni sono in linea con quelle della Fiat 600, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 11". I consumi della Jeep Avenger ibrida, calcolati secondo il ciclo WLTP, parlano di 5,1 litri ogni 100 km, pari a 19,6 km/l con emissioni di CO2 comprese tra 111 e 114 g/km.

Di serie la Jeep Avenger e-Hybrid monta inoltre un nuovo sistema di assistenza in discesa e il selettore Select Terrain, con 6 differenti modalità di guida: Normal, Eco, Sport, Snow, Mud e Sand.

Jeep Avenger e-Hybrid, gli interni

Modello Motore Potenza Coppia Consumi Emissioni Cambio Trazione Jeep Avenger e-Hybrid 1.2 3 cilindri mild-hybrid benzina -100 CV (termico)

-21 kW (28,5 CV) - 205 Nm (termico)

- 55 Nm (elettrico) 5,1 litri/100 km (19,6 km/litri) 111/114 g/km Automatico doppia frizione 6 rapporti Anteriore

Jeep Avenger ibrida, quando arriva, prezzi e allestimenti

Come detto i prezzi della Jeep Avenger ibrida non sono ancora stati comunicati ma dovrebbero essere superiori a quelli della versione benzina. Prendendo come riferimento la Fiat 600, a partire da 24.950 euro mentre l'elettrica si posiziona a 35.950, possiamo ipotizzare un listino intorno ai 26.000 euro. L'arrivo nelle concessionarie è previsto entro la fine di novembre.

Gli allestimenti della Jeep Avenger e-Hybrid saranno invece quelli già presenti per il resto della gamma:

Jeep Avenger e-Hybrid Longitude: cerchi in lega da 16", luci anteriori full LED, strumentazione digitale da 7", cruise control, frenata automatica d'emergenza, riconoscimento dei segnali stradali, mantenimento della corsia e monitoraggio dell’attenzione del conducente.

Jeep Avenger e-Hybrid Jeep Avenger e-Hybrid

Jeep Avenger e-Hybrid Altitude: cerchi in lega da 17", sedili in tessuto/vinile, volante in ecopelle, monitor centrale da 10,25", climatizzatore automatico monozona e cruise control adattivo.

Jeep Avenger e-Hybrid Summit: cerchi in lega da 18", luci full LED, vetri posteriori oscurati, sistema keyless, caricabatterie wireless per lo smartphone, monitoraggio dell'angolo cieco, telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, abbaglianti automatici e sistemi di assistenza alla guida di Livello 2.

La prova della Jeep Avenger a benzina