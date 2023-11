Dopo lunghe trattative Stellantis e UAW (United Auto Workers, il sindacato statunitense dei lavoratori dell'auto) nei giorni scorsi hanno raggiunto un accordo sul nuovo contratto collettivo, così da porre fine allo sciopero che ha bloccato praticamente ogni attività del Gruppo sul suolo americano. Ma non è questa la notizia che ci interessa oggi.

Quello che conta è che all'interno della documentazione che mette la parola "fine" all'agitazione sindacale ci sono numerose anticipazioni sui futuri modelli che Stellantis produrrà negli Stati Uniti. Jeep in primis. Ecco cosa aspettarci.

Jeep Wrangler

Di certo la novità più interessante riguarda la Jeep Wrangler, assemblata nello stabilimento di Toledo (Ohio) e pronta per essere rivoluzionata nel 2028, quando arriverà la nuova generazione. Totalmente elettrica.

Un passo epocale per l'iconico fuoristrada statunitense, per il quale saranno previsti due differenti powertrain. Uno sarà un classico elettrico a batterie, del quale però ancora non si conoscono le specifiche. Potrebbe riprendere qualche dettaglio dalla concept Magneto presentata nel 2022, come il pacco batterie da 70 kWh e i motori da 634 CV e 1.152 Nm complessivi. Difficilmente invece la Jeep Wrangler elettrica manterrà il cambio manuale 6 marce presente sui prototipi.

Jeep Magneto Concept 2.0

Al fianco dell'elettrico puro ci sarà un powertrain con range extender, vale a dire un motore termico utilizzato non per muovere l'auto ma per alimentare le batterie. In termini tecnici un ibrido seriale, anche se ormai in molti parlano di elettrico ad autonomia estesa.

Le altre

Nel documento si parla anche di altri modelli come Grand Cherokee, Wagoneer e Grand Wagoneer. La prima verrà rinnovata con un restyling di metà carriera nel 2024 e verrà prodotta fino al 2027, quando arriverà la nuova generazione, mossa sia da powertrain ibridi sia da sistemi 100% elettrici.

Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Wagoneer

Lo stesso varrà per Wagoneer e Grand Wagoneer (non commercializzate in Europa), che però anticiperanno i tempi con una versione elettrica range extended nel 2025, mentre per l'elettrico puro bisognerà attendere il 2027.