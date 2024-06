L'edizione 2024 degli Electric Days si è chiusa con un successo di pubblico senza precedenti. La tre giorni di festa dedicata all'elettrificazione della mobilità promossa da Motor1.com e InsideEVs, ha registrato la partecipazione di 107 mila persone che dal 7 al 9 giugno hanno affollato la sponda più lunga del lago dell'Eur a Roma.

L'automobile è stata protagonista in tutte le possibili sfumature elettrificate che si potevano vedere, toccare o provare, insieme a numerose animazioni per le famiglie e per i giovani, a cui è stata dedicata la Notte Bianca dell'EUR con il concerto live di Gemello e il DJ-set di WHTRSH, organizzato in collaborazione con il IX Municipio del Comune di Roma e Confcommercio.

500 metri di esposizione e tanto altro

Lungo viale America, pedonalizzata per l'occasione, i visitatori hanno percorso 500 metri di "Village" di Electric Days, per vedere da vicino le ultime novità ibride, plug-in o elettriche come l'Alfa Romeo Junior, presentata agli Electric Days in anteprima; la Renault Scenic E-Tech, eletta Auto dell’Anno 2024, e pure la “House of Enel”, un modello di casa sostenibile per scoprire tutte le tecnologie utili per l'efficientemente energetico di un'abitazione.

L'Alfa Romeo Junior agli Electric Days 2024 L'area sport agli Electric Days 2024

Sul percorso c'erano ovviamente i giornalisti di Motor1, a disposizione del pubblico per dispensare consigli sulla scelta della tecnologia ideale che oltre 1.000 persone hanno potuto mettere alla prova nell'area test drive “recharged by Plenitude + BeCharge”.

Me l'esperienza di una mobilità "elettrificata" si poteva vivere anche sullo specchio d'acqua del laghetto dell'EUR grazie agli e-boat tour, per navigare senza il rumore del motore.

E poi l'area sport con i tornei di street basket, l'animazione e i laboratori didattici per i bambini di Coccole Sonore e l'area gaming che ha visto sfidare 3.000 persone per 1.500 sessioni di gioco.

L'intrattenimento di Coloccole Sonore a Electric Days

Il momento di massima affluenza è stato il concerto di sabato 8 giugno, con il rapper Gemello che ha calcato il palco con un live in cui ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi con il TruceKlan e In The Panchine, fino all’ultimo album “La Quiete”. Ancora rap romano con il giovane talento di Mescal Dom e poi con il DJ-set di WHTRSH, storico dj di Coez.

Electric Days 2024, il concerto

Una festa per superare la diffidenza nell'elettrificazione

“Il successo di questa seconda edizione di Electric Days ci ricorda quanto sia importante il contatto diretto delle persone con una nuova tecnologia – ha commentato Alessandro Lago, direttore responsabile di Motor1.com e InsideEVs.it, testate promotrici dell’evento. Il vedere-toccare-provare vale più di mille contenuti digitali per superare quelle resistenze che si generano quando è in atto una transizione epocale.

Electric Days 2024, l'area test drive

Mi fa piacere evidenziare il contesto di grande festa che abbiamo ricreato perché pensiamo che il divertimento sia l’arma più potente che c’è per abbattere il muro della diffidenza e stimolare la curiosità delle persone. Persone che oggi più che mai hanno bisogno di capire prima di scegliere un prodotto complesso come una nuova automobile”.