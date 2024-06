Sembra il titolo di una serie televisiva americana, ma è una storia italiana e per di più vera quella di House of Motor1. Parliamo della nuova sede operativa delle redazioni di Motor1.com e InsideEVs il cui nome è figlio dell’ambizione di creare una “casa” per tutte le tecnologie funzionali all’efficientamento energetico di un edificio.

Tecnologie che si legano a doppio filo al mondo della mobilità elettrificata di cui ci occupiamo, come sapete, per mestiere.

Ciò che ci ha spinto a realizzare tutto questo è l'idea di testare sulla nostra pelle quel modello di ecosistema virtuoso di casa o ufficio “green” di cui tutti parlano ma che in pochi ancora riescono ad adottare nella realtà.

Un anno e mezzo di lavori in 3 puntate

L’obiettivo di questo progetto è condividere con voi un’esperienza, per ispirare e informare tutti sulle opportunità, i vantaggi e gli eventuali limiti di un'opera di riqualificazione energetica totale. E la nostra esperienza è iniziata, ovviamente, dalla ricostruzione materiale dell’ufficio, frutto di una complessa opera di ristrutturazione di una vecchia fabbrica nel centro di Roma, a pochi passi dalla stazione Trastevere.

Abbiamo deciso di raccontarvi la storia di House of Motor1 in tre video, che documentano le fasi salienti del progetto a cui abbiamo lavorato per un anno e mezzo partendo da un foglio pressoché bianco.

L'esterno della House of Motor1 "ante operam" L'ingresso della vecchia fabbrica C'erano una volta i lavatoi...

Un grande gioco di squadra

Attraverso la docuserie YouTube che vi invitiamo a seguire facendo play sul primo episodio in cima a questa pagina, avrete modo di conoscere il dietro le quinte del progetto che è frutto del lavoro di una grande squadra composta da professionisti dell'efficientamento e partner tecnologici di primo piano che hanno supportato attivamente l'iniziativa.

Trovate ulteriori dettagli su www.houseofmotor1.it, il sito dedicato che si evolverà nei prossimi mesi con contenuti di approfondimento e ulteriori evoluzioni del progetto.

Il rendering di House of Motor1 da progetto