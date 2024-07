John Hennessey ci è riuscito. Il preparatore americano ha portato la sua nuova hypercar, la Venom F5, fino alla barriera delle 219 miglia orarie, ovvero i 350 km/h, valore raggiunto in mezzo miglio (800 metri) partendo da fermo.

Si tratta di un risultato strabiliante per un'auto a combustione, che è stato condiviso subito sui social e sta facendo molto discutere.

Verso i 400 km/h

Il video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di Hennessey Performance mostra la Venom F5 al Kennedy Space Center, ovvero la struttura per il lancio di veicoli spaziali della NASA a Cape Canaveral, in Florida, partire da ferma con un'accelerazione che potremmo definire "bruciante".

Dopo pochi istanti l'auto raggiunge 1/8 di miglio e in 9,82 secondi supera il famoso "quarto di miglio" americano, con una velocità di punta di 169,02 miglia orarie, ovvero 217 km/h.

Successivamente, l'hypercar prosegue ancora fino al mezzo miglio, una misura equivalente a circa 800 metri, distanza dalla quale esce a 219,07 mph, ovvero 350 km/h.

Hennessey Venom F5

Nella descrizione del video si legge che l'hypercar, dotata del V8 "Fury" in grado di sviluppare una potenza massima di 1.817 CV a 8.000 giri/min e una coppia massima di 1617 Nm a 5.500 giri/min, è stata guidata da John Hennessey in persona per quello specifico filmato, ma che in un secondo momento il collaudatore David Donohue ha replicato il test raggiungendo perfino una velocità superiore, di ben 221,92 miglia orarie, ovvero 357 km/h, verificati grazie alla telemetria satellitare VBOX.

Il video del test

Vi lasciamo ora alle immagini, lasciate i vostri commenti sulle nostre pagine social!