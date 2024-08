Capace di dividere gli appassionati come poche auto nella storia, l'Alfa Romeo SZ è una delle icone più memorabili della Casa del Biscione tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Disegnata da Bertone, la sportiva di Arese fece discutere fin da subito per le sue linee squadratissime e personali, ma anche per le sue doti di guida e per la raffinata meccanica.

Presentata al Salone di Ginevra del 1989, col tempo la SZ è diventato un modello da collezione, anche perché ne sono stati prodotti solo 1.036 esemplari. E uno di questi è finito all'asta su Bring A Trailer.

Scattante e precisa

Nello specifico, la SZ dell'asta è l'esemplare numero 993. Come tutte le Alfa Romeo SZ prodotte, è verniciata in Rosso Alfa con tetto grigio a contrasto e cerchi in lega da 16" su pneumatici Pirelli P Zero Rosso 205/55 anteriori e 225/50 posteriori, che - si legge nella descrizione di Bring A Trailer - sono stati montati nel 2024.

La SZ si basa sulla meccanica della 75 IMSA da competizione e monta il 3.0 V6 "Busso" da 210 CV, tutti sprigionati sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 5 rapporti. Lo scatto 0-100 km/h è di 7 secondi e la velocità massima è di 245 km/h, ma questi dati sono solo la punta dell'iceberg delle qualità dell'Alfa Romeo.

Bring A Trailer Alfa Romeo SZ (1991) all'asta Bring A Trailer Alfa Romeo SZ, il V6 Busso

Oltre alla carrozzeria in Modar (un materiale termoplastico) che fa abbassare il peso a 1.260 kg e alle sospensioni indipendenti davanti e a ponte De Dion dietro, l'assetto della SZ è incredibilmente preciso per una vettura dell'epoca, tanto che in quegli anni la Casa dichiara un'accelerazione laterale fino a 1,1 g.

Gli interni e la sua storia

Anche gli interni dell'Alfa Romeo sono ben rifiniti, con la classica strumentazione circolare, il volante MOMO e i sedili in pelle marrone. A completare la dotazione, ci sono i poggiatesta con logo Zagato Design, l'aria condizionata, l'impianto audio CD JVC e gli alzacristalli elettrici.

Bring A Trailer Alfa Romeo SZ, gli interni

Il modello è stato inizialmente immatricolato in Giappone, per poi essere venduto in Canada e negli Stati Uniti. In totale, ha percorso circa 13.000 km e di recente è stata sottoposta a una serie di lavori, tra cui la sostituzione dei supporti del motore, delle candele e dell'impianto elettrico, mentre sul lato interno del cofano è stato applicato del materiale fonoassorbente.

Finora, per la SZ sono stati offerti 63.000 dollari (circa 56.000 euro), ma c'è tempo ancora qualche ora per portarsi a casa un pezzo di storia italiano.