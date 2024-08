Addio V8. Addio Maserati Quattroporte. L'ultima super berlina di lusso di Modena, con motore a 8 cilindri, è stata consegnata in queste ore al suo nuovo proprietario.

Si chiama Maserati Quattroporte Grand Finale ed è stata realizzata dagli esperti di Maserati Fuoriserie, la divisione sul Tridente che da anni si occupa di rendere uniche le auto progettate in Viale Ciro Menotti.

L'appassionato che ha acquistato questa speciale one off, insieme a una MC20 speciale battezzata Iris, è un noto imprenditore statunitense attivo nel settore biomedico, che ha ritirato le due auto sul Lago Maggiore.

Il canto del cigno della Quattroporte

La Maserati Quattroporte Grand Finale è come detto non solo l'ultimo esemplare della berlina dotata dello storico frazionamento. Si tratta dell'ultima Maserati mossa dal V8. D'ora in avanti ci sarà spazio unicamente o per il nuovo V6 biturbo di 3 litri chiamato Nettuno o per powertrain elettrici, dedicati alle versioni Folgore.

Maserati Maserati Quattroporte Grand Finale Maserati Maserati Quattroporte Grand Finale

Per celebrare degnamente lo storico modello la Casa ha chiamato in causa il suo programma di personalizzazione Fuoriserie per rendere unica la carrozzeria, verniciata in Blu Nobile e dotata di un kit aerodinamico in fibra di carbonio rifinito nella stessa tonalità, oltre alle pinze dei freni in alluminio spazzolato.

All'interno gli artigiani della Casa hanno scelto finiture in radica sul volante, montanti A in pelle nera e pannelli delle portiere in tan con altri dettagli in legno. Ovviamente sui poggiatesta non manca il logo del Tridente ricamato mentre le soglie battitacco riportano la scritta Quattroporte Grand Finale.

Maserati Quattroporte Grand Finale, il volante Maserati Quattroporte Grand Finale, gli interni

L'ultimo 8 cilindri della storia

Come anticipato, sotto il cofano di questa speciale one off trova posto l'ormai iconico V8 biturbo da 3,8 litri della Casa, in grado di erogare 572 CV e dotato di una speciale cover firmata da tutto il team Maserati Fuoriserie e dagli ingegneri che hanno lavorato alla vettura.