La Range Rover Sport più potente di sempre diventa ancora più speciale. L’edizione Edition Two della SV aggiunge una serie di personalizzazioni dedicate e arricchisce ulteriormente la dotazione puntando ancora di più sullo stile e le prestazioni.

Sulla Edition Two resta curatissimo anche il comfort, con diversi aggiornamenti alle sospensioni e all’abitacolo. Ecco tutte le novità.

Spinge forte anche in curva

A spingere la Range Rover Sport SV Edition Two è sempre il 4.4 V8 biturbo mild hybrid da 635 CV e 750 Nm, che consente un’accelerazione 0-100 km/h di 3,6 secondi e una velocità massima di 290 km/h. Attraverso uno speciale pacchetto in carbonio, si possono arrivare a risparmiare ben 76 kg.

Land Rover Range Rover Sport SV Edition Two Sunrise Copper Satin Land Rover Range Rover Sport SV Edition Two, gli scarichi

Tale pacchetto include i cerchi in lega da 23” in carbonio, i dischi freno in carboceramica firmati Brembo e il cofano in carbonio. Inoltre, i nuovi pneumatici Pilot Sport S 5 (275/40 R23 davanti e 305/35 R23 al posteriore) contribuiscono ad aumentare la massima accelerazione laterale della Land Rover fino a 1,2 g (0,1 g in più rispetto agli pneumatici di serie).

A supportare l’assetto della Range Rover Sport SV troviamo come sulle versioni "normali" le sospensioni 6D Dynamics, dotate anche di controllo attivo del rollio.

Non resta che scegliere lo stile

A livello estetico, l’Edition Two si caratterizza per quattro nuovi temi di personalizzazione: Blue Nebula, Marl Grey Gloss, Sunrise Copper Satin e Ligurian Black Gloss. Ognuno di questi presenta una verniciatura specifica, cerchi da 23” con un design dedicato e una serie di dettagli sulla carrozzeria.

Land Rover Range Rover Sport SV Edition Two, gli interni

Inoltre, nell’abitacolo della Land Rover troviamo dei rivestimenti in pelle in vari colori a seconda del tema selezionato in fase di configurazione, anche se il cliente può sempre scegliere di cambiare colore o se aggiungere ulteriori optional come la verniciatura del tetto o delle pinze freno.

Restano confermati i sedili SV Performance, il logo SV sui battitacco e la presenza della modalità SV, che porta sospensioni, motore, sterzo, trasmissione e scarichi nella taratura più estrema della vettura. I prezzi e la disponibilità per l’Italia verranno annunciate nelle prossime settimane.