Range Rover stavolta ha guardato ancora più in alto, oltre il cielo terrestre. Per la sua esclusiva collezione che sarà offerta a clienti selezionati si è ispirata all'antica mitologia e al cosmo. Il risultato è la Celestial Collection, una collezione unica nel suo genere che comprende cinque Range Rover Sport SV esclusive: Gaea, Theia, Io, Vega e Sol

"L'idea del mistero e del fascino della volta celeste era fondamentale: il simbolismo che attraversa tutta la collezione attira verso un significato più profondo. Queste storie sono state attentamente studiate per riflettere i gusti ricercati dei nostri clienti", ha detto Geraldine Ingham, Managing Director di Range Rover. Non sappiamo i prezzi, ma possiamo farvele vedere tutte.

Range Rover Sport SV Gaea Curation

Nella mitologia greca Gaea (Gaia, Gea) è la dea che simboleggiava la Terra. Il veicolo che ne porta il nome prende ispirazione sia dalla terra che dal mare, ricordandoli con un simbolo inclinato che rappresenta un'onda contro la terra, e presenta una finitura verniciata esterna verde. L'interno è disponibile in due varianti di colore, con rivestimenti in pelle e finiture in legno.

Land Rover Range Rover Sport SV Gaea Curation

Range Rover Sport SV Theia Curation

La dea Theia (Teia, Tia), figlia di Urano e Gea, è associata alla vista e alla luce scintillante, per questo la Range Rover Sport SV che ne porta il nome ha una vernice brillante. All'interno si trovano molti simboli, come ad esempio l'occhio vigile di Theia, i crateri lunari o una costellazione.

Land Rover Range Rover Sport SV Theia Curation

Range Rover Sport SV Io Curation

Io, il corpo celeste più vulcanicamente attivo del Sistema Solare, ha spinto il team di progettazione Range Rover SV Bespoke a sviluppare un colore esterno arancione. L'esterno è completato da terminali di scarico in fibra di carbonio, un cofano a contrasto lucido in fibra di carbonio a vista e cerchi lucidi in fibra di carbonio da 23" con pinze argento.

Land Rover Range Rover Sport SV Io Curation

Range Rover Sport SV Vega Curation

La stella eccezionalmente luminosa della costellazione della Lira, con molto blu nello spettro, ha ispirato il colore lucido blu esterno della Range Rover Sport SV Vega con finiture gialle a contrasto.

Land Rover Range Rover Sport SV Vega Curation

Range Rover Sport SV Sol Curation

La potenza del Sole è tradotta sulla Range Rover Sport SV Sol con una vernice lucida gialla sulla carrozzeria che contrasta con un nero lucido su tetto e specchietti. Dentro i clienti possono scegliere sempre due configurazioni, una dominata dal blu navy e una, senza pelle, dal giallo.