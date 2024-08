Se una BMW X7 non vi basta, Alpina è pronta ad accontentarvi. L'atelier del brand bavarese (che dal 2026 farà parte del Gruppo BMW) presenta il restyling della XB7, che alza ulteriormente l'asticella del lusso del SUV top di gamma dell'Elica.

Rivisto nelle finiture e nei dettagli estetici, l'XB7 2025 è disponibile unicamente nella variante dotata del 4.4 V8 biturbo da 621 CV e 800 Nm.

Una X7 extra-lusso (ex extra potente)

L'XB7 2025 si basa ovviamente sul restyling della X7, che si riconosce per i fari anteriori più sottili e per una nuova calandra a doppio rene. A caratterizzare lo stile dell'Alpina sono anche i cerchi Alpina Classic da 23" in Aluminium Satin e un diffusore ad hoc che rende ancora più muscolosa la zona posteriore della vettura.

Alpina Alpina XB7 (2025) Alpina Alpina XB7, gli interni

A bordo troviamo rivestimenti in pelle a perdita d'occhio, con tanto di scritta "XB7" sui poggiatesta e su diversi elementi della plancia, che danno un tocco di personalizzazione al SUV tedesco.

Nel catalogo di personalizzazioni della XB7, fanno il loro debutto i due nuovi pacchetti estetici Black Line e Aluminium Satin, che danno una finitura specifica per i terminali di scarico, il badge sul portellone, i paddle al volante e le cuciture sul volante.

Alpina Alpina XB7, il 4.4 V8

Per quanto riguarda le verniciature, l'Alpina si può ordinare nelle colorazioni Alpina Blue Metallic e Alpina Green II Metallic. In alternativa, si possono scegliere le verniciature BMW Individual, come Gunmetal II, Jerez Black, Orinoco, Malachite Green e Wildberry.

La XB7 si può già ordinare in Germania, con le prime consegne che sono previste da marzo 2025. Il prezzo di listino - sempre per la Germania - è di 190.500 euro, decisamente di più dei circa 140.000 euro necessari per la X7 top di gamma, anche se quest'ultima è disponibile - al momento - solo col 4.40 V8 declinato a 530 CV.