Non capita tutti i giorni di vedere una Lexus LFA in vendita. Ma è un giorno triste quando ne troviamo una disponibile all'asta su Copart.

Questa particolare LFA non è messa male, ma data la sua rarità e la sua costruzione in fibra di carbonio, non si tratta di una riparazione economica. Infatti, potrebbe costare mezzo milione di dollari (circa 449.000 euro) rimettere in strada quest'auto. Come lo sappiamo? Non è la prima volta che vediamo questa LFA incidentata.

Un'uscita di strada molto costosa

A marzo 2024 questa stessa Lexus LFA è stata protagonista di un video su YouTube di ThatDudeInBlue, quello che vedete qui sotto. Il proprietario ha avuto un incidente a gennaio, è uscito fuori strada in una giornata piovosa ad Atlanta e le foto sono finite su tutti i social media.

La clip di 11 minuti ci mostra i danni, che non sembrano così gravi. La portiera del passeggero è distrutta ed è necessaria una nuova fascia posteriore. Anche il pannello posteriore del lato conducente presenta uno squarcio. Sembra una soluzione relativamente facile.

Tutte queste parti sono in fibra di carbonio e sono molto costose da sostituire. Nel video, il proprietario dice che solo la portiera costa 40.000 dollari (35.900 euro circa). E anche il pannello del passaruota posteriore sinistro deve essere sostituito. Oltre a questo, ci sono potenziali danni ai sistemi meccanici. Tra le altre cose, l'ala regolabile della LFA sembra non funzionare. E anche lo scarico è piegato.

Secondo il video, il piano era di riparare l'auto. Il proprietario ha detto che il costo sarebbe stato probabilmente compreso tra i 400.000 e i 500.000 dollari (359.000-449.000 euro), ma a quanto pare non è così, dato che ora è offerta all'asta su Copart in attesa di una data d'asta.

Valore stimato: 637.000 euro

L'auto ha ruote diverse da quelle precedenti e manca il cofano. Sono elencati danni laterali e meccanici e, curiosamente, non ha nemmeno la chiave. Non sappiamo da quanto tempo sia su Copart, ma la data del 21 giugno è indicata nella sezione Informazioni di vendita come data dell'ultimo aggiornamento. Speriamo che non sia rimasta all'aperto con gli interni e il motore non protetti dalle intemperie.

Nonostante i danni, Copart indica un valore di vendita stimato di 710.000 dollari (quasi 637.000 euro al cambio odierno). Lexus ha costruito solo 500 LFA durante la sua breve produzione; speriamo che qualcuno intervenga per salvare questa vettura dal diventare un costoso pezzo di ricambio.