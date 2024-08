In Cina c'è un nuovo SUV elettrico che sta letteralmente spopolando. Si tratta del Geely Galaxy E5, un crossover a batteria lungo 4,62 metri, in vendita nel Paese orientale a un prezzo equivalente a 15.000 euro.

Il suo debutto è avvenuto formalmente ad agosto e nei suoi primi 20 giorni di presenza sul mercato ha totalizzato oltre 12.000 ordini, ovvero 600 contratti al giorno.

Apprezzato da molti

Se non ne avete mai sentito parlare, il nuovo SUV "globale" del Gruppo Geely, come vi abbiamo raccontato in un approfondimento che trovate su InsideEVs.it, è stato progettato per mettere in difficoltà la Tesla Model Y: il leader di segmento.

Lungo 4,62 m (ovvero 14 cm in meno della Model Y), largo 1,90 m e alto 1,67 m, ha un passo molto generoso di 2,75 metri, caratteristica quest'ultima che probabilmente lo sta facendo preferire in Cina ad altri modelli equivalenti, in abbinamento al prezzo piuttosto basso per il segmento.

Geely Geely Galaxy E5, il posteriore

A livello di powertrain, sotto al telaio trova posto un motore elettrico anteriore da 218 CV di potenza e 320 Nm di coppia, che è possibile abbinare a batterie con capacità di 49 o 60 kWh, con un'autonomia rispettivamente di 440 e 530 km.

Geely Geely Galaxy E5, gli interni

Sicuro, con guida a destra o sinistra ed economico

Disponibile già in diversi mercati e sia con guida a destra che a sinistra, secondo la Casa il modello è già in grado di soddisfare gli elevati standard di sicurezza di 89 Paesi, grazie a sistemi ADAS di ultima generazione e ai più moderni sistemi di sicurezza passiva.

Non è chiaro quando arriverà in Europa, con quali allestimenti e se marchiato Geely o no, quel che è certo, però, è che qualora le vendite dovessero continuare a questo ritmo potrebbe raggiungere numeri piuttosto elevati.