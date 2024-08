In questi ultimi giorni di agosto, Ariel ha tolto i veli dalla E-Nomad concept, un prototipo progettato e realizzato per dimostrare al mondo che l'alimentazione a zero emissioni può essere compatibile anche con auto sportive e particolari come quelle prodotte dalla Casa.

Niente EcoBoost

L'Ariel E-Nomad concept è stata ideata per andare ovunque. Per realizzarla, i designer si sono occupati prima di tutto di rimuovere molte parti della carrozzeria, comprese le porte, partendo dal progetto della Nomad 2 a combustione.

Rispetto a quest'ultima, però, a essere stato rimosso da sotto il cofano è stato anche il propulsore della Focus ST, ovvero il 2,3 litri EcoBoost, rimpiazzato invece da un singolo motore elettrico dal peso di appena 92 kg, abbinato a un differenziale a slittamento limitato e in grado di sviluppare fino a 281 CV di potenza di picco.

La trazione è stata ovviamente affidata alle ruote posteriori, dimensionate appositamente per poter scaricare a terra tutti i numeri sopra citati, permettendo così al prototipo di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi: un numero identico a quello della versione a benzina.

Peso al minimo

Per mantenere il peso entro certi limiti, gli ingegneri di Ariel hanno deciso di utilizzare nel progetto una batteria relativamente piccola, con una capacità di soli 41 kWh e che è in grado di garantire un'autonomia di 240 km.

Il pacco batterie, più in generale, pesa meno di 300 kg e, per una migliore distribuzione del peso, è stato montato dietro la paratia anteriore. Per ricaricarlo, in base a quanto specificato dal produttore, ci vogliono meno di 25 minuti grazie alla possibilità di collegarsi a colonnine in corrente continua.

Allo stesso tempo, sempre per ridurre al minimo le masse in gioco, anche la carrozzeria è stata realizzata con fibre naturali bio-composite, come fibre di lino riciclabili.

Al momento non è in vendita

In base a quanto comunicato da Ariel stessa, l'azienda al momento non intende vendere l'E-Nomad ma "monitorerà la reazione dei consumatori per modificare i suoi piani futuri". Nel frattempo, testerà i prototipi e continuerà a migliorare il prodotto.

Ariel E-Nomad concept