Quando si parla di correre in fuoristrada, a oggi sono in pochi a poter eguagliare l'esperienza e la follia di Ariel Motor Company. Se non la conoscete, si tratta di un piccolo costruttore britannico diventato famoso negli ultimi anni per l'Atom, una sorta di kart omologato per poter circolare su strada, e la Nomad, un potentissimo dune buggy. E proprio di quest'ultima, adesso, ha lanciato la seconda generazione.

Non ci conoscono ancora i prezzi per l'Europa ma considerate che nel Regno Unito la Nomad è in vendita a partire da 80.941 euro al cambio attuale optional esclusi.

Con il 2.3 litri turbo è ancora più potente

La Nomad di seconda generazione è completamente nuova e solo tre parti sono riprese dal modello vecchio, il volante, la pedaliera e il tappo della benzina. Le novità più importanti si concentrano sotto il cofano dove non c'è più il motore Honda K24 da 2.4 litri (la più sportiva Nomad R montava quello da 340 CV della Civic Type R) ma il quattro cilindri turbo da 2.3 litri della Ford Focus ST da 309 CV e 518 Nm di coppia.

Ariel Motor Company Ariel Nomad (2024)

Un bel salto considerando circa 80 CV e 218 Nm in più di prima, con la nuova Nomad che è stata affinata anche di elettronica: si possono scegliere infatti tre diverse mappe di guida per sfruttare o no tutta la potenza a seconda della situazione, con la modalità tranquilla che sfrutta 260 CV, la media 302.

Pesa poco e va fortissimo

Trattandosi di un veicolo piuttosto piccolo e praticamente privo di vere e proprie parti di carrozzeria la Nomad pochissimo, 715 kg. Questo porta inevitabilmente a un rapporto potenza/peso incredibile che si traduce in prestazioni eccezionali, con uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi e una velocità massima di 216 km/h. Non è stata progettata per battere il record al Nurburgring ma è probabilmente una delle auto più veloci in assoluto sui sentieri battuti.

Ariel Motor Company Ariel Nomad (2024)

La nuova Nomad monta di serie il cambio manuale a sei marce della Focus ST, ma Ariel offre la possibilità di avere l'automatico sequenziale già utilizzato su Atom 4 e Atom 4R e anche il freno a mano idraulico come sulle auto da drift e da rally. Per gestire la potenza extra, i freni sono più grandi del 40%, firmati AP a quattro pistoncini con dischi da 290 mm, e la rigidità torsionale del telaio è stata aumentata di oltre il 60%.

Potente ed estremamente compatta, il passo è di soli 2,39 metri, è lunga 3,40 metri, larga 1,86 e alta 1,47 e, essendo stata studiata per il fuoristrada, vanta anche angoli caratteristici da fuoristrada vero, è di 48° quello d'attacco e di 64° quello di uscita. I cerchi sono da 16" gommati Yokohama Geolandar A/T 235/70R16 e le molle sono Eibach. Sono tantissimi poi gli optional tra cui scegliere: si va dai cerchi forgiati da 18" all'ABS configurabile, dal "tetto bikini" che protegge dai raggi UV al portapacchi posteriore.