Il 1° ottobre verranno tolti i veli a una nuova Skoda. Si tratta della Elroq, il nuovo SUV compatto elettrico della Casa di Mlada Boleslav posizionato nel segmento C.

Il modello verrà presentato in diretta sulle pagine Instagram e TikTok del brand a partire dalle 19.30, mentre la registrazione dell'evento sarà disponibile in un secondo momento anche sul canale YouTube del marchio. Ad accompagnare questo annuncio c'è anche un nuovo teaser, che aggiunge altre informazioni a quello che già sappiamo sulla Elroq.

Un nuovo sguardo

La foto teaser mostra un dettaglio della zona anteriore, in particolare il faro a matrice di LED caratterizzato da un design inedito.

Skoda Skoda Elroq, i primi disegni ufficiali degli esterni

In effetti, stando anche a quanto visto nei precedenti bozzetti e nelle foto spia, uno degli elementi più distintivi della nuova Skoda Elroq è il robusto paraurti anteriore, caratterizzato dalla grande griglia inferiore chiamata "Tech-Deck Face", che sostituisce la tradizionale calandra del marchio.

In aggiunta, sulla Skoda troviamo anche le finiture esterne in nero lucido e l’esclusiva verniciatura Timiano Green, specifica per il modello Elroq.

Quello che sappiamo su interni e motori

Skoda ha già "spoilerato" in parte alcuni dettagli sugli interni e sulle motorizzazioni.

L’abitacolo della Elroq è realizzato con materiali sostenibili, ricavati da bottiglie di plastica, abiti riciclati e nylon proveniente da reti da pesca.

Skoda Elroq

Per quanto riguarda la gamma motori, Skoda offrirà diverse versioni della Elroq: 50, 60, 85 e 85x. La Elroq 50 è dotata di una batteria da 55 kWh e un motore posteriore da 170 CV. Salendo di livello, la Elroq 60 offre 204 CV e una batteria da 63 kWh.

La versione Elroq 85 è equipaggiata con una batteria da 82 kWh, che garantisce un’autonomia di 560 km, abbinata a un motore da 286 CV. Infine, la Elroq 85x, con due motori da 299 CV e trazione integrale, mantiene la batteria da 82 kWh.