Per vederla senza veli dovremo aspettare ottobre. Intanto, però, Skoda sta fornendo sempre più dettagli sulla Elroq, il suo prossimo SUV compatto elettrico.

Dopo aver visto le prime foto del modello (camuffato), è il momento di dare uno sguardo agli interni, con la Casa boema che ha svelato i bozzetti dell'abitacolo mettendo in evidenza i rivestimenti utilizzati.

All'insegna della sostenibilità

Semplicità, spaziosità e linee pulite. Sono queste tre le caratteristiche degli interni sottolineate da Skoda per la Elroq. A queste tre parole si potrebbe aggiungere "sostenibilità", dato che buona parte dei rivestimenti è studiata per ridurre il più possibile le emissioni di CO2 durante le fasi di produzione.

Skoda Elroq, le foto teaser degli interni

In particolare, i sedili sono realizzati in uno speciale tessuto chiamato Recytitan composto al 78% da uno speciale mix di plastica derivante dalle bottiglie riciclate e abiti riciclati. Questo materiale - presente sui sedili, sui pannelli porta e sul bracciolo centrale - fa parte del pacchetto Loft Design Selection, una delle quattro opzioni disponibili per l'abitacolo della Elroq insieme alla Studio, Lodge e Suite.

Tra questi, è da sottolineare la Lodge, che si caratterizza per l'utilizzo del Technofil, che contiene fibre in Econyl ottenute attraverso il nylon riciclato delle reti da pesca.

Le motorizzazioni

Riguardo alle motorizzazioni, la Skoda sarà disponibile nelle versioni identificate con le sigle 50, 60, 85 e 85x. La versione base dispone di una batteria da 55 kWh, un motore posteriore da 170 CV e raggiunge una velocità massima di 160 km/h. L'Elroq 60, invece, è dotata di una batteria da 63 kWh e una potenza di 204 CV.

Skoda Elroq, il prototipo camuffato

Le varianti 85 e 85x offrono la capacità più elevata, con una batteria da 82 kWh, permettendo di percorrere fino a 560 km. La versione 85 eroga 286 CV, mentre la 85x, con trazione integrale, arriva a 299 CV, entrambe con una velocità massima di 180 km/h.

Le Elroq 85 e 85x supportano una ricarica rapida dal 10% all'80% in circa 28 minuti, con una potenza massima di 175 kW. Per maggiori dettagli, comunque, dovremo attendere la presentazione ufficiale.