Della Skoda Elroq, il prossimo SUV compatto ed elettrico della Casa boema, conosciamo già praticamente tutto. Manca solo lo stile. Tra foto ufficiali e scatti effettuati durante i test infatti si è sempre mostrata rivestita dalle classiche pellicole di camuffamento. Presenti anche sul muletto protagonista di questo video, girato al Nurburgring.

Non che la Skoda Elroq abbia in programma versioni super sportive, ma come anticipato tempo fa non mancheranno motorizzazioni più potenti. Verrà presentata nel corso dell'autunno 2024.

Novità al debutto

Sappiamo già che la Skoda Elroq farà debuttare il nuovo corso stilistico della Casa denominato "Modern Solid", fatto di rotondità e semplicità, senza rinunciare al carattere. Un design minimal che ha caratterizzato le concept Vision 7S ed Epiq, anticipazioni dei prossimi SUV Skoda. Un muso con sottili gruppi ottici a Y rovesciata e un aspetto massiccio.

La Skoda Elroq al Nurburgring

Tutti elementi che ci aspettiamo di ritrovare a bordo della Skoda Elroq, con qualche dettaglio "normalizzato" per la produzione in serie. Per quanto riguarda il posteriore invece i gruppi ottici sembrano in linea con quelli delle Skoda attuali, rinunciando al disegno che unisce verticalità e orizzontalità visto sulle concept. Ci sarà anche un occhio di riguardo all'aerodinamica - aspetto fondamentale per le auto elettriche - con un cx di 0,26.

Le forme generali saranno regolari, per salvaguardare lo spazio, con tetto praticamente parallelo al terreno. Non ci sono dati sulla lunghezza, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 4,3 metri, con sapiente sfruttamento degli interni, grazie anche all'uso di una piattaforma come la MEB del Gruppo Volkswagen, ideata per le auto elettriche.

Skoda Vision 7S Skoda Epiq

Va lontano. E forte

Come detto della Skoda Elroq conosciamo i dati tecnici. Sarà disponibile con differenti tagli di batteria, da un minimo di 55 a un massimo di 82 kWh, ad alimentare uno o due motori elettrici - a seconda della versione - con potenze comprese tra 125 e 220 kW, pari a 170 e 299 CV. L'autonomia massima dichiarata è di 560 km, con ricarica massima a 170 kW.