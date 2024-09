Sulla strada che porta alla presentazione della Skoda Elroq, il primo SUV compatto elettrico della casa boema, incontriamo oggi le prime immagini ufficiali che ne svelano il frontale e la coda dallo stile moderno e inedito.

Il disegno che ci mostra la parte anteriore della Elroq mette chiaramente in evidenza il nuovo linguaggio stilistico "Modern Solid" che debutta proprio su questo modello.

Anche la parte posteriore segue la stessa impostazione stilistica, con un generoso paraurti che sottolinea la forma squadrata della coda, dei gruppi ottici e dell'immancabile scritta Skoda in evidenza sul portellone.

Tra gli elementi più caratteristici ci sono il massiccio paraurti con grande griglia inferiore denominato "Tech-Deck Face" che prende il posto della classica calandra Skoda, ma anche i fari a matrice di LED integrati nella parte superiore del frontale e la scritta Skoda al centro del cofano.

Non esattamente riprodotti nel bozzetto, ma annunciati da Skoda, sono poi le finiture esterne in cromo scuro e l'esclusivo colore di carrozzeria Timiano Green dedicato alla Elroq. La stessa finitura cromata scura è dedicata al logo Skoda posto sui mozzi delle ruote.

Nel descrivere il nuovo SUV elettrico il responsabile dello stile esterno di Skoda, Karl Neuhold, dice:

"La nuovissima Škoda Elroq incarna il nostro nuovo linguaggio stilistico Modern Solid e porta il design esterno ancora più in là con l'accattivante Tech-Deck Face e il caratteristico paraurti anteriore. La scritta Škoda sul cofano spicca come un'altra caratteristica della nostra nuova auto completamente elettrica, con accenti in Unique Dark Chrome che completano il look. Grazie alla sua lunga autonomia e allo stile robusto della carrozzeria, la Elroq sarà la compagna perfetta per gli esploratori di tutti i giorni nelle avventure all'aria aperta, mentre le sue dimensioni compatte la rendono ideale anche per la guida urbana."