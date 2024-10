L'azienda californiana Oilstainlab - fondata dai fratelli gemelli designer automobilistici Nikita e Iliya Bridan, con esperienze passate in Canoo, GAC e Honda - ha recentemente tolto i veli da una nuova supercar con motore Boxer a 6 cilindri.

Si chiama HF-11 e, in base a quanto dichiarato dall'azienda, debutterà nel 2026 e sarà acquistabile per la principesca cifra di 1,85 milioni di dollari (oltre 2 milioni di euro al cambio attuale). Ecco i primi dettagli.

Un'auto quasi unica

L'HF-11 è una super sportiva a motore centrale e trazione posteriore, che, sulla carta, pesa meno di una Mazda MX-5 ma ha una potenza tre volte e mezzo superiore. Quest'ultima, in particolare, viene generata da un motore Boxer a 6 cilindri aspirato da 4,5 litri e 650 CV, in grado di operare fino a 12.000 giri/min, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti o a un cambio sequenziale a sette marce.

Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un propulsore di origine Porsche, ma durante la presentazione i due fratelli gemelli fondatori dell'azienda hanno confermato a Car and Driver che non proviene da Zuffenhausen.

Oilstainlab HF-11, il posteriore

Se vi state chiedendo le dimensioni, la HF-11 è lunga 4,31 metri, larga 2,03 metri e alta 1,12 metri, con un passo di 2,71 metri e ha una carrozzeria costruita interamente in fibra di carbonio, montata su una monoscocca realizzata nello stesso materiale.

La scheda tecnica, poi, parla di sospensioni pushrod con ammortizzatori Ohlins regolabili e distribuzione dei pesi 45:55. Non mancano poi un impianto frenante anteriore con pinze a sei pistoncini e dischi da 394 mm e posteriore con pinze a quattro pistoncini e dischi da 390 mm, insieme a un differenziale a slittamento limitato e spettacolari porte a farfalla.

Oilstainlab HF-11, il profilo

Forse anche in alluminio

In base a quanto specificato dall'azienda, i designer stanno attualmente pensando di realizzarne anche una versione con carrozzeria in alluminio battuto a mano, cosa che però accadrà solo se riusciranno a trovare la persona giusta per il lavoro manuale.

Insieme, potrebbe arrivare in futuro anche una variante solo per pista, dotata di cerchi da 18 pollici su entrambi gli assi e pneumatici slick Michelin Pilot Sport Legends. Il modello da strada, invece, avrà cerchi da 19 pollici all'anteriore e da 20 pollici al posteriore con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Oilstainlab Oilstainlab HF-11, gli interni

Ci sarà anche elettrica

Oltre al motore a sei cilindri, Oilstainlab sta sviluppando la HF-11 per poter ospitare anche un powertrain completamente elettrico.

Quest'ultimo dovrebbe essere in grado di sviluppare, secondo le prime informazioni, fino a 860 CV di potenza, con un costo superiore, probabilmente, di almeno 455.000 euro rispetto al modello a benzina.

Dopo la presentazione ufficiale, il prossimo passo sarà il lancio di un prototipo funzionante durante la primavera 2025, che precederà l'avvio di una pre-produzione limitata.