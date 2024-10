I 399 ricchi e fortunati acquirenti della McLaren W1, la nuova hypercar ibrida inglese da 1.275 CV, avranno certamente qualche altro "spicciolo" da parte per mettersi al polso un orologio con lo stesso nome che costa quasi un sesto dell'auto.

Stiamo parlando dell'RM 65-01 McLaren W1, il nuovo cronografo sdoppiante che Richard Mille propone come quarto pezzo della sua collezione di segnatempo realizzati in collaborazione con McLaren.

Ne saranno realizzati 500 pezzi e i primi 399 verranno offerti proprio ai clienti della hypercar britannica. I rimanenti arrivano sul mercato con un prezzo di listino di 320.000 franchi svizzeri (circa 340.602 euro al cambio attuale), cifra che sembra contenuta rispetto agli 1,9 milioni di euro della McLaren W1 su ruote.

Un "motore" speciale come quello della McLaren W1

Passando a qualche dettaglio tecnico scopriamo che il nome completo di questo specialissimo orologio è RM 65-01 McLaren Automatic Split-Seconds Chronograph W1 e che i materiali, la tecnica costruttiva e il "motore" che lo alimenta intendono riflettere il carattere della McLaren W1.

McLaren RM 65-01 McLaren W1 by Richard Mille, il dettaglio del quadrante

Se infatti la vettura monta un V8 4.0 biturbo accoppiato a un motore elettrico per 1.275 CV complessivi, il Richard Mille sfrutta il movimento cronografico più performante dell'atelie svizzero, vale a dire l'RMAC4 che batte a una velocità di 5 Hz o 36.000 alternanze all'ora.

McLaren RM 65-01 McLaren W1 by Richard Mille, il dettaglio del fondello trasparente McLaren McLaren W1, la vista di tre quarti posteriore

L'elevata frequenza di oscillazione permette a questo cronografo split-second (detto anche sdoppiante o rattrapante) di registrare due tempi distinti fino a un decimo di secondo, cosa non comune per un orologio meccanico.

A ciò si aggiunge un robusto movimento automatico a 480 componenti e al rotore di carica a geometria variabile con ponti e base in titanio e sistema di "carica rapida" per ricaricare completamente la riserva di 60 ore in poco tempo utilizzando lo speciale pulsante in quarzo arancione TPT (Thin Ply Technology).

Fibra di carbonio a strati ultrasottili per la cassa

L'abbondante uso di fibra di carbonio della McLaren W1 è ripreso dall'RM 65-01 di Richard Mille che ha realizzato una cassa in Carbon TPT a strati multipli e ultrasottili ispirata alla vettura, con lunetta doppia rientrante che è anche la più sottile di sempre per l'atelier elvetico (cinque decimi di millimetro).

McLaren McLaren W1, la vista frontale McLaren RM 65-01 McLaren W1 by Richard Mille, la vista frontale

Il quadrante scheletrato in titanio riprende lo stile dei cerchi McLaren, con l'aggiunta di colori e dettagli tipici di McLaren. A chiudere la manifattura di questo incredibile cronografo che incarna il più puro stile Richard Mille e McLaren ci sono il cinturino in caucciù di colore papaya orange (storica tonalità delle auto da corsa di Bruce Mclaren) e il fondello in vetro zaffiro che lascia ammirare il movimento, proprio come il piccolo lunotto sopra il motore V8 della nuova McLaren.