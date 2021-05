Se vi piacciono gli orologi e avete un debole per quelli di (super) lusso, conoscerete probabilmente Richard Mille, azienda svizzera specializzata in orologi di super lusso, con prezzi a 6 o 7 zeri. Vere opere d'arte da portare al polso.

Una gamma che negli anni ha celebrato grandi nomi legati al mondo dell'auto, come l'RM 006 dedicato a Felipe Massa o l'RM 50-03 McLaren F1, ispirato alla mitica supercar inglese anni '90. Un binomio quello tra Richard Mille e la Casa di Woking che si rinnova nel 2021 con lo speciale RM 40-01 Speedtail, lanciato per celebrare quella che è l'auto più veloce mai prodotta da McLaren.

Accessorio irrinunciabile

Prodotto in appena 106 esemplari, esattamente come la McLaren Speedtail, il nuovo orologio della Richard Mille riprende il design dell'hypercar inglese, con quadrante a goccia che mostra gli ingranaggi, a riprendere la forma di carrozzeria e lunotto della Speedtail. L'unico pulsante laterale invece si rifà alle prese d'aria sistemate dietro le ruote anteriori.

Un design particolarmente ricercato creato utilizzando 69 componenti specifici, non condivisi col resto della gamma Richard Mille, con lunetta in titanio e cassa in fibra di carbonio, per contenere il più possibile il peso, da sempre obiettivo dell'azienda svizzera.

Infine il cristallo che copre il quadrante, per la cui realizzazione sono stati necessari 18 mesi a causa del design particolare che si assottiglia verso il centro.

Il prezzo non è noto, ma per chi guida un'auto da 2,41 milioni di euro difficilmente sarà un problema.

La più veloce di sempre

Lunga 5,14 metri pesante appena 1.430 kg e mossa da un sistema ibrido composto dal V8 biturbo e un piccolo elettrico, la McLaren Speedtail butta a terra la bellezza di 1.070 CV che le permettono di toccare i 403 km/h, ben superiori alla F1, fino a prima del suo arrivo in cima al podio tra le McLaren più veloci di sempre.

Impressionante anche il dato sullo 0-100: sconosciuto. La Casa infatti non lo ha mai comunicato, dichiarando invece 13" per toccare i 300 km/h con partenza da fermo.