Di certo nel mondo ci sarà qualcuno che avrebbe voluto - e soprattutto potuto - mettersi in garage una McLaren Speedtail prodotte. Un qualcuno con almeno 2,41 milioni di euro in banca per portarsi a casa quella che è la McLaren più veloce della storia, un missile terra-terra da 403 km/h di velocità massima. Peccato però che ne siano state prodotte appena 106, lasciando di certo qualche facoltoso appassionato a bocca asciutta.

Se siete tra quelli potrete rifarvi dal 6 al 16 gennaio, quando Mecum Auctions metterà all'asta una McLaren Speedtail (quasi) come nuova, con appena 400 km all'attivo. Deve praticamente ancora terminare il rodaggio e probabilmente di pista ne ha vista davvero poca. La base d'asta parte da 3,1 milioni di euro.

Tra le ultime

La McLaren Speetail che andrà all'asta è la numero 100, tra le ultime mai prodotte, e sfoggia numerosi contenuti esclusivi creati dal reparto MSO (McLaren Special Operations), a partire dal colore Volcano Yellow per la carrozzeria. Una tinta creata in esclusiva per il cliente che ricopre anche le pinze freno, a contrasto col nero dei cerchi in lega neri a 10 razze, la cover del motore, il diffusore e vari componenti aerodinamici.

McLaren Speedtail

MSO ha anche creato gli interni gialli e neri, con sedili in pelle in Volcano Yellow e cinture di sicurezza con cuciture uniche e ricami a contrasto sui poggiatesta. Ulteriori elementi personalizzati sono le piastre retroilluminate, piastrina in titanio col numero progressivo dell'auto e la chiave in zircone.

Hypercar da record

Il resto è tutto di serie, a partire dal powertrain ibrido da 1.050 CV basato sul classico V8 4 litri McLaren, capace di proiettare la lunghissima Speedtail (5,13 metri totali) da 0 a 100 km/h in... non si sa. Da Woking infatti dichiarano unicamente il tempo che la Speedtail impiega per toccare i 300 km/h con partenza da ferma: 12,8".

McLaren Speedtail, interni

Altra peculiarità è l'abitacolo a 3 posti, con quello del guida al centro, come l'antenata McLaren F1. anch'essa curiosamente protagonista di un'asta con un esemplare con appena 400 km all'attivo, battuto a un prezzo record.