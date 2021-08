La McLaren Special Operations, la divisione dedicata ai progetti speciali della Casa di Woking, ha confezionato un’esclusiva Speedtail con un’incredibile verniciatura. Il brand la chiama Albert ed è stata commissionata dalla concessionaria McLaren di Beverly Hills.

Un’operazione davvero speciale

La McLaren Speedtail Albert “indossa” un mix di tinte Argento Magnesium e Grigio Ueno in una livrea che rievoca quella vista sul prototipo Speedtail MVY02 del 2018.

Dopo aver prodotto un esemplare “normale”, l’MSO si è messo al lavoro e in 12 settimane ha realizzato la straordinaria tinta che è caratterizzata da una serie di sfumature scure e chiare. A causa delle forme complesse della McLaren, i due tecnici impiegati per mascherare la carrozzeria hanno impiegato ben due settimane per applicare i circa 2 km di nastro adesivo.

L’applicazione della tinta, invece, ha richiesto 6 settimane, mentre sono state necessarie altre 4 settimane per far asciugare il colore e successivamente ri-assemblare i pannelli sulla carrozzeria.

Legata alla McLaren F1

Oltre alla verniciatura, l’esemplare unico è caratterizzato da una serie di dettagli unici presenti nell’abitacolo. Ad esempio, la pedaliera è in color oro e ha il badge “MSO”, mentre nel tunnel centrale è riportata una speciale placchetta in alluminio che riproduce la forma dell’auto e sottolinea il nome Albert.

Quest’ultimo è un riferimento ai primi prototipi della McLaren F1. I test delle vetture di prova, infatti, avvenivano nel circuito Albert Drive a Woking. Così la speciale Speedtail è uno degli ultimi esemplari dei 106 prodotti da McLaren. L’esclusiva hypercar è mossa da powertrain ibrido alimentato da un 4.0 V8 biturbo. La potenza complessiva è di 1.049 CV e spinge la Speedtail fino a 403 km/h.

La Albert si mostrerà al pubblico nel corso dell’evento Sunset GT a Los Angeles domenica 8 agosto.