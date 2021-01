Spesso la vernice perlescente produce effetti incredibili sulle auto. Le sfumature di colore creano giochi di luce unici che cambiano totalmente il look della vettura a seconda dell’angolazione da cui la si guarda. In tanti casi è la soluzione ideale per chi è indeciso tra diversi colori e vuole al tempo stesso un’auto unica nel suo genere.

Il proprietario di un'Audi RS7 ha deciso di trasformare completamente la sua supercar. Da un “banale” nero ad una serie di sfumature da stropicciarsi gli occhi.

Un colore diverso da ogni angolazione

DipYouCar è riuscita a dare un’immagine completamente diversa alla berlina/coupé tedesca da 600 CV. Il canale YouTube mostra spesso le sue creazioni con auto rese più personali grazie all’utilizzo di vernici speciali.

Non solo: l’azienda dietro al canale ha prodotto anche una vernice adesiva per carrozzeria e cerchi in lega. Nessun problema quindi se un domani vi stancherete di avere, ad esempio, un’auto rossa con cerchi neri: grazie allo speciale trattamento potrete rimuovere gli adesivi e ritrovare i colori originali della vostra auto.

L’unione delle vernici rosse e nere ha creato una splendida sfumatura sull'Audi. Il risultato è una verniciatura perlescente che rende la super tedesca davvero “camaleontica”.

Il continuo gioco di luci e ombre e le nervature sulla carrozzeria contribuiscono a cambiare costantemente il colore dell’auto. Si passa da sfumature rosse e arancioni fino ad un total black passando per il viola scuro.

I cerchi giusti

A risaltare ancora di più l’estetica cangiante dell’Audi ci pensano i cerchi in lega Vossen color bronzo. Sì, proprio in bronzo, perché con una più comune colorazione argento o antracite l’effetto sarebbe completamente diverso. Nel video di DipYourCar, inoltre, i cerchi si abbinano perfettamente a qualsiasi sfumatura assunta dalla RS7.