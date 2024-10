La gamma delle Peugeot E-3008 ed E-5008 si completa con le versioni Long Range. Entrambe sono equipaggiate con un motore elettrico da 230 CV e una batteria da 96,9 kWh, che garantisce un'autonomia di 700 km per la E-3008 e 668 km per la E-5008, secondo il ciclo misto WLTP. I modelli sono disponibili in due allestimenti, con un prezzo di partenza di 48.980 euro.

I SUV Peugeot possono essere ricaricate fino a 160 kW, per ottenere così 150 km di autonomia in 10 minuti e passare dal 20% all'80% in 27 minuti.

La dotazione della E-3008

Gli allestimenti della Peugeot E-300 Long Range sono due, ossia Allure e GT. La versione base Allure include fari a LED anteriori e posteriori con firma luminosa a tre artigli, cerchi in lega da 19", specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, doppio display da 10" per il Panoramic i-Cockpit, connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, retrocamera con sensori di parcheggio posteriori, sensori luce e pioggia e climatizzatore bizona.

Peugeot E-3008 (2024)

La versione GT della E-3008 aggiunge cerchi diamantati da 20", abbaglianti automatici, volante riscaldabile, luci d'ambiente, un doppio display da 21", ricarica a induzione per smartphone, navigatore connesso, portellone elettrico e i virtual i-Toggles. La guida assistita di Livello 2 è disponibile solo sulla GT, in un pacchetto da 1.500 euro, e include il monitoraggio dell’angolo cieco e la telecamera a 360°.

L'equipaggiamento della E-5008

La dotazione di serie della E-5008 a sette posti è sostanzialmente identica a quella della E-3008, anche se troviamo in aggiunte le barre sul tetto in nero lucido.

La versione GT include un tetto nero a contrasto Black Diamond e tendine parasole integrate nelle portiere posteriori. Anche in questo caso, la guida assistita di Livello 2 è disponibile solo sulla versione top di gamma, in un pacchetto da 1.500 euro, mentre il tetto panoramico è un optional da 1.450 euro.

Peugeot E-5008, gli interni

Da notare come nei prossimi mesi è prevista l'introduzione di una versione a doppio motore da 320 CV e trazione integrale per entrambi i modelli.

Il listino prezzi di Peugeot E-3008 ed E-5008