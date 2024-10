La seconda edizione della Roma Eco Race, la gara di regolarità su strada dedicata alle auto alimentate con propulsioni e carburanti alternativi, si è conclusa nella serata di sabato 12 ottobre a Fiuggi, vedendo trionfare un equipaggio alla guida di una Lancia Ypsilon trasformata a GPL. Ecco tutti i dettagli.

Un nuovo percorso

Rispetto alla prima edizione, questa seconda edizione della Roma Eco Race si è articolata su un percorso diverso, più lungo e completo, di ben 210 km. Dopo le verifiche tecniche del pomeriggio di venerdì 11 ottobre in zona Eur a Roma, tutti gli equipaggi sono partiti il sabato mattina alle 9:00.

Nel corso della giornata hanno attraversato i comuni di Albano Laziale, Frascati, San Cesareo, Palestrina e Rocca di Cave per poi raggiungere Subiaco, dove alle 13.30 sono terminate le prove del 1° settore di gara.

Il taglio del traguardo, invece è avvenuto nel comune di Fiuggi (FR) a partire dalle ore 18:00. Tutte le auto, in particolare, sono state impegnate in una prova di consumo e in sei prove a media, nel pieno rispetto del codice della strada.

I vincitori della seconda Roma Eco Race

Come per la prima edizione, a vincere la Roma Eco Race è stato l'equipaggio che è riuscito a percorrere l'intero tragitto con il minor consumo possibile, dimostrando abilità nella guida e ottime capacità di gestione delle risorse.

La competizione, organizzata da Automobile Club Roma, che ne ha curato insieme con Pik Race gli aspetti sportivo automobilistici, e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile, ha consentito ai partecipanti di ottenere punti validi per le competizioni motoristiche Trofeo Green Endurance e Green Challenge Cup, entrambe inserite nel Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport, in conformità con il Codice Sportivo Internazionale FIA, la Federazione internazionale dell’Automobile.

I primi tre classificati

Per scendere più nei dettagli riepiloghiamo di seguito i vincitori delle 3 categorie:

2° Roma Eco Race Green Challenge Cup (Assoluta)

Roberto Chiodi, Repubblica Motori, e Fabio Massimo Longo - Lancia Ypsilon GPL Giovanni Mancini e Luigi Sodano, NewsAuto - Mazda 2 Hybrid Pier Franco Batzella e Stefano Caprini - Fiat 500E

2° Roma Eco Race Press - Memorial Fiammetta La Guidara

Nicola Ventura e Monica Porta, Eco Motori Racing Team - Renault Clio Hybrid Roberto Chiodi, Repubblica Motori, e Fabio Massimo Longo - Lancia Ypsilon GPL Giovanni Mancini e Luigi Sodano, NewsAuto - Mazda 2 Hybrid

2° Roma Eco Race Green Endurance