Lunghezza: 4.390 mm

Larghezza: 1.850 mm

Altezza: 1.650 mm

Passo: 2.650 mm

Bagagliaio: 340 litri/n.d.

Un SUV a GPL compatto che punta dritto al sodo e a un prezzo di listino estremamente competitivo. Sono i punti salienti della DFSK Glory 500, il modello più piccolo della gamma del Costruttore cinese.

Presentato nel 2022 e proposto a un prezzo base di circa 18.000 euro, la Glory 500 ha proprio nelle dimensioni uno dei suoi punti di forza. Analizziamo nel dettaglio e proviamo a scoprire quanto è sfruttabile in termini di praticità.

DFSK Glory 500, le dimensioni

Con una lunghezza di 4,38 metri, una larghezza di 1,85 metri e un'altezza di 1,64 metri, la DFSK Glory 500 si colloca nel segmento C. Le dimensioni sono complessivamente compatte in rapporto alla media della categoria e ciò porta a vantaggi importanti soprattutto quando si parla di spazi stretti di manovra e nei parcheggi in città.

DFSK DFSK Glory 500

Il passo di 2,65 metri è sufficiente per permettere una buona abitabilità, anche per chi siede dietro.

DFSK Glory 500, abitabilità e bagagliaio

A tal proposito, la DFSK Glory 500 offre un abitacolo piuttosto spazioso per un SUV della sua categoria. La configurazione interna è pensata per ospitare cinque passeggeri, con sedili che assicurano un buon livello di comfort sia per i viaggi brevi che per quelli più lunghi.

Lo spazio per le gambe nei sedili posteriori è sufficiente per consentire a due adulti di sedere comodamente, mentre un terzo passeggero potrebbe trovare un po' più limitato lo spazio al centro, come spesso accade nei veicoli di queste dimensioni.

DFSK DFSK Glory 500, gli interni

La posizione di guida è rialzata, una caratteristica tipica dei SUV che permette una migliore visibilità della strada e trasmette una maggiore sensazione di controllo del veicolo. I materiali all'interno sono semplici ma funzionali, con un design degli interni che privilegia l'ergonomia e l'accessibilità dei comandi.

Non esattamente al vertice della categoria il bagagliaio. DFSK dichiara una capacità minima di 340 litri, mentre abbattendo i sedili posteriori lo spazio aumenta (ma non viene precisata la volumetria esatta).

DFSK Glory 500, le concorrenti con dimensioni simili

Sono davvero tante le concorrenti della DFSK Glory 500, almeno se si guarda alle dimensioni e al bagagliaio. Come si vede nella tabella, praticamente tutte le rivali fanno meglio per quanto riguarda la capacità del bagagliaio. E' vero anche, però, che il prezzo della DFSK è tra i più bassi di tutto il segmento.