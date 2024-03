La sigla DFSK è l'acronimo di Dongfeng Sokon Automobile. Se non ne avete mai sentito parlare, si tratta di una Casa auto cinese fondata nel 2003 come joint venture al 50% tra i costruttori Dongfeng Motor e Chongqing Sokon Industrial Group.

Per il 2024 il listino si aggiorna in Italia, composto da 4 SUV medi e grandi, disponibili con motori esclusivamente termici, ibridi plug-in o GPL e offerti a prezzi variabili tra i 17.988 euro del modello più piccolo, la Glory 500, e i 38.988 euro del modello più grande, la E5 PHEV. Ecco tutti i dettagli per tutte le auto.

DFSK Glory 500, i prezzi e gli allestimenti

La gamma di DFSK si apre in basso con la Glory 500. Si tratta di un SUV di segmento C, lungo 4,38 metri, largo 1,85 metri e alto 1,65 metri offerto con un unico motore, disponibile sia esclusivamente a benzina che anche bi-fuel a GPL: un 1.5 benzina aspirato da 116 CV e 148 Nm di coppia, abbinato sia a un cambio manuale classico che a un cambio automatico CVT.

DFSK Glory 500

Il listino della Glory 500 parte con la versione base ordinabile con un prezzo di partenza, come detto, di 17.988 euro, IVA inclusa, cifra con la quale ci si porta a casa un'auto dalla dotazione piuttosto completa, inclusi fari automatici full LED e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Salendo con gli allestimenti, poi, trovano posto le versioni Standard e Luxury, entrambe disponibili anche con il cambio automatico CVT (a 1.800 euro in più). La prima viene offerta a un prezzo di 19.788 euro e aggiunge alle dotazioni della versione base il sistema di assistenza alle partenze in salita, il sistema keyless e il cruise control.

La seconda, invece, viene offerta a un prezzo di 21.588 euro e aggiunge alle dotazioni della versione Standard accessori come il sistema di Controllo della Stabilità in Discesa, i sensori di parcheggio e il tetto panoramico elettrico. Tutte possono essere dotate del GPL per 1.800 euro in più.

Allestimento Motore Prezzo DFSK Glory 500 1.5 1.5 benzina aspirato (116 CV) 17.988 euro (+1.800 euro GPL) DFSK Glory 500 1.5 Standard CVT 1.5 benzina aspirato (116 CV) 19.788 euro (+1.800 euro GPL) DFSK Glory 500 1.5 Luxury CVT 1.5 benzina aspirato (116 CV) 21.588 euro (+1.800 euro GPL)

DFSK Glory 580, i prezzi e gli allestimenti

Il secondo modello della gamma si chiama DFSK Glory 580 ed è un SUV medio un po' più grande della Glory 500. Lungo 4,72 metri, largo 1,85 metri e alto 1,72 metri, si tratta di un veicolo dedicato principalmente alle famiglie e dotato di un 1.5 Turbo da 150 CV e 220 Nm di coppia, disponibile in un'unico allestimento dal nome Intelligent, ma con alimentazione esclusivamente a benzina o anche bi-fuel a GPL.

Visto che l'allestimento è unico, in questo caso è unico anche il prezzo, pari a 26.988 euro, a cui è possibile aggiungere il GPL sempre per 1.800 euro in più e la vernice extra per 488 euro. La dotazione per questa cifra è piuttosto ricca e comprende anche accessori come i fari Full LED, la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e il sistema Keyless.

DFSK Glory 580 DFSK Glory 580

Allestimento Motore Prezzo DFSK Glory 580 1.5 Turbo Intelligent 1.5 Turbo benzina (150 CV) 26.988 euro (+1.800 euro GPL)

DFSK Glory IX5, i prezzi e gli allestimenti

Cambiando totalmente stile, il terzo modello della gamma di Dongfeng Sokon Automobile si chiama Glory IX5 ed è un SUV Coupé di medie dimensioni. Lungo 4,69 metri, largo 1,87 metri e alto 1,65 metri, anche in questo caso è offerto con un unico motore, disponibile sia a benzina che bi-fuel a GPL, cioè il 1.5 benzina Turbo da 150 CV e 220 Nm di coppia, ma abbinato solo al cambio manuale.

Anche per l'IX5 l'allestimento è unico, non integrabile con optional e viene offerto al prezzo tutto compreso di 29.988 euro IVA inclusa, a cui è possibile aggiungere, come per gli altri modelli, il GPL per 1.800 euro e la vernice extra per 488 euro.

Come per le altre auto del produttore cinese, poi, anche la dotazione di questo SUV Coupé è piuttosto completa e comprende accessori "importanti" come la Radio DAB, i fari Full LED e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

DFSK Glory IX5 DFSK Glory IX5

Allestimento Motore Prezzo DFSK Glory IX5 1.5 Turbo 1.5 Turbo benzina (150 CV) 29.988 euro (+1.800 euro GPL)

DFSK E5 PHEV, i prezzi e gli allestimenti

L'ultima auto della gamma di DFSK si chiama E5 PHEV e, come dice il nome stesso, si tratta di un SUV lungo quasi 5 metri e dotato di powertrain ibrido plug-in. Le sue dimensioni sono pari a 4,74 metri di lunghezza, 1,87 metri di larghezza e 1,71 metri di altezza e la sua dotazione, proprio come gli altri modelli della Casa, è piuttosto completa.

L'auto può essere ordinata, infatti, in un unico allestimento offerto al prezzo tutto compreso di 38.988 euro, al quale è possibile aggiungere come per le altre auto solo la vernice extra al prezzo di 488 euro.

Il motore termico è sempre il 1.5 Turbo da 150 CV e 220 Nm di coppia, abbinato però a un secondo motore elettrico con batteria ricaricabile (dalla capacità non specificata) per offrire una potenza combinata di 177 CV e 300 Nm di coppia.

DFSK E5 PHEV

Allestimento Motore Prezzo DFSK E5 1.5 PHEV 1.5 Turbo benzina + elettrico (177 CV) 38.988 euro

DFSK, dove si comprano

A partire dal mese di settembre 2023, le auto di DFSK vengono importate e distribuite anche in Italia in esclusiva dal gruppo CCC (China Car Company), con sede legale a Livorno.

Il produttore cinese e il partner nel corso degli ultimi mesi hanno stretto accordi con diversi rivenditori italiani di auto nuove. Oggi i concessionari DFSK sul territorio nazionale sono più di 15, presenti in tutte le Regioni. L'azienda non ha rilasciato una mappa ufficiale interattiva, ma per trovarli basta digitare il nome della Casa su Google Maps.