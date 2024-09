Dongfeng è un nome che sentiremo pronunciare sempre più spesso. Abbiamo iniziato a conoscerlo da alcuni anni, ma è adesso che l'azienda cinese si sta affacciando in Europa. La gamma prodotti è ampia e comprende varie tecnologie e marchi. Alcune auto sono già in vendita e altre stanno per essere lanciate.

Dongfeng è inoltre uno dei colossi cinesi interessati a produrre in Europa e presto le sue vetture potrebbero essere assemblate in Italia. Vale quindi la pena conoscere meglio questa realtà, le auto che produce e i suoi piani per il futuro (entro i prossimi tre anni il gruppo investirà oltre 14 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo per offrire ai clienti 18 auto e 22 veicoli commerciali).

Dongfeng, profilo aziendale e marchi

Dongfeng Motor Corporation è un'azienda statale con sede a Wuhan, in Cina, che trae origine dalla Second Automobile Works (denominata Erqi), fondata nel 1969. È uno dei colossi cinesi dell'auto in rapida ascesa non solo nel suo paese (è tra le prime 4 insieme a Chang'an Motors, FAW Group, e SAIC Motor), ma nel mondo: nel 2023 ha venduto 2,42 milioni di veicoli, generando un fatturato di oltre 52 miliardi di euro.

Al suo interno ci sono vari marchi. Il principale è Dongfeng Passenger Vehicles, poi ci sono il marchio NEV (veicoli a nuova energia) premium Voyah e il marchio NEV off-road di lusso Mhero. Per tutti la mission aziendale è riassunta nel claim "Guida i tuoi sogni".

Da citare è anche il marchio Forthing che nasce in Cina da Dongfeng Liuzhou Motor, sussidiaria di Dongfeng Motor Group. DFSK è invece l'acronimo di Dongfeng Sokon Automobile, una Casa auto cinese fondata nel 2003 come joint venture al 50% tra i costruttori Dongfeng Motor e Chongqing Sokon Industrial Group.

Dongfeng, che potrebbe produrre in Italia, ha inoltre collaborato con oltre 10 produttori internazionali di veicoli e componenti, tra cui Honda, Nissan, Peugeot e Citroen, esportando i propri prodotti in più di 100 Paesi nel mondo.

Dongfeng, le tecnologie

L'offerta del gruppo è molto ampia e comprende diversi tipi di veicoli, dalle berline ai SUV, passando per le monovolume e i veicoli commerciali, che a loro volta offrono una gamma completa di prodotti, tra cui autocarri pesanti, medi, leggeri e mini, autobus, vari tipi di pick-up e veicoli specialmente allestiti.

Le piattaforme per le auto sono tre:

Piattaforma modulare DSMA per motori a combustione interna e propulsori ibridi: caratterizzata da potenza Mach specifica per l'ibrido, basso costo e alto grado di intercambiabilità;

Architettura quantistica per le nuove energie: motore elettrico ad alta efficienza; pompa di calore integrata per il raffreddamento e il riscaldamento; design leggero; bassa resistenza aerodinamica;

Piattaforma MORA per NEV off-road ad alte prestazioni: telaio off-road completamente controllato elettronicamente; sistemi di assistenza intelligente off-road; acciaio ultraresistente; telaio integrato con barre longitudinali sagomate ad alta pressione.

Dongfeng offre diversi tipi di propulsione NEV: Ibrida-elettrica (HEV), ibrida plug-in (PHEV) e bi-fuel a metano (CNG); inoltre ha compiuto progressi nel campo delle batterie allo stato solido raggiungendo una densità di potenza di 400 Wh/kg. Presto, secondo il gruppo, verranno superati i 600 Wh/kg e verrà adottata la tecnologia avanzata dei pacchi batteria CTC. Le batterie allo stato solido di Dongfeng sono attualmente sottoposte a test dimostrativi su strada su larga scala, con test operativi che superano 1,6 milioni di chilometri.

Infine, Dongfeng è la prima azienda automobilistica a condurre la ricerca e l'applicazione delle celle a combustibile FCV in Cina.

Dongefeng, le auto

Le auto Dongfeng che si possono già comprare in Europa (ma non in tutti i Paesi) sono varie, ad esempio Forthing Friday, Forthing U-Tour, Voyah Dream e Voyah Free. Al Salone di Torino, che si è svolto nella città italiana nei giorni scorsi (13-15 settembre), sono state invece svelate la Dongfeng Box e la Voyah Courage; entrambe saranno in vendita entro l'anno e i prezzi verranno resi noti a breve (al momento sappiamo che la Box dovrebbe avere un prezzo di circa 23.000 euro nella versione full optional).

Dongfeng Box

La Dongfeng Box è una piccola utilitaria elettrica (lunga 4,03 metri, larga 1,81 metri e alta 1,57 metri) ed è il primo modello costruito sulla piattaforma Dongfeng Quantum Architecture S3. Promette 330-430 km di autonomia e 30 minuti per la ricarica super rapida. Sarà in vendita entro la fine del 2024 ad un prezzo di circa 23mila euro nella versione full optional.

Dongfeng 007

La Dongfeng 007 è una grande berlina, molto aerodinamica e con forme da coupé (coefficiente di resistenza aerodinamica fino a 0,209 Cd), lunga poco meno di 5 metri ha vinto il Red Dot Product Design Award 2024. Altre informazioni arriveranno in seguito.

Dongfeng Dongfeng 007

Dongfeng 008

La nuova 008 sarà svelata a ottobre in occasione del Salone di Parigi. Sarà la seconda vettura del marchio creato da Dongfeng Aeolus per concentrarsi sui veicoli a nuova energia (New Energy Vehicle - NEV).

Dongfeng Dongfeng 008

Dongfeng Huge

Il Dongfeng Huge è un SUV ibrido lungo 4,72 metri, largo 1,91 m e alto 1,70 m. Visto il grande interesse anche in Europa per questo genere di vetture è molto probabile che arriverà anche da noi.

Dongfeng Dongfeng Huge

Dongfeng Mage

Il Dongfeng Mage è un SUV compatto con motore Dongfeng Mach Power 1.5T da 150 kW e coppia massima di 305 Nm, cambio a doppia frizione a 7 rapporti e sistema di sospensioni a quattro ruote indipendenti. Anche lui, molto probabilmente, sarà venduto in Europa.

Dongfeng Dongfeng Mage

Dongfeng Shine

La Dongfeng Shine è una sportiva equipaggiata con motore turbo a iniezione diretta di benzina 1.5T Mach Power (potenza massima di 145 kW e coppia massima di 300 Nm), abbinato ad un cambio a doppia frizione a 6 rapporti. La velocità massima è di 200 km/h.

Dongfeng Dongfeng Shine

Mhero 1

La Mhero 1 è il primo veicolo del marchio di fuoristrada di lusso che Dongfeng ha lanciato nel 2022 (la piattaforma è la off-road MORA). Nata per competere con l'Hummer elettrico, la Mhero 1 ha trazione a quattro motori con una potenza massima di 800 kW e una coppia massima di 1.400 Nm ed è capace di scattare da ferma a 100 km(h in 4,2 secondi.

Dongfeng Mhero 1

Voyah Courage

Voyah Courage è un SUV elettrico dalle dimensioni medie con tanta tecnologia di bordo (tra gli optional c'è anche un sistema di guida assistita di Livello 2). Sarà in vendita entro la fine del 2024 ad un prezzo da comunicare.

Dongfeng Voyah Courage

Voyah Free

Il Voyah Free è un SUV elettrico lungo 4,9 metri, largo 1,9 m e alto 1,6 m, con un passo di 2,9. Il vano posteriore ha una capacità di carico di 560 litri che può salire a 1.320 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. In Italia si può già ordinare.

Dongfeng Voyah Free

Voyah Dream

Il Voyah Dream è un monovolume elettrico di lusso che offre fino a 7 posti. Lunga 5,31 metri e con un passo di 3,2 metri è equipaggiato con un powertrain a doppio motore in due varianti di batteria, con autonomia fino a 750 km nel ciclo di omologazione cinese.

Dongfeng Voyah Dream

Voyah Passion

La Voyah Passion è una berlina elettrica e ibrida plug-in lunga 5,08 metri che nella versione EV sfoggia due motori da 510 CV totali, trazione integrale, accelerazione 0-100 in 3,8 secondi e autonomia fino a 730 km. L'ibrida plug-in ha in più un motore 1.5 benzina per 530 CV complessivi e 262 km di autonomia elettrica.

Dongfeng Voyah Passion

Dongfeng, ricerca e sviluppo

Dongfeng ha quattro centri di ricerca e sviluppo (tre in Cina, a Wuhan, Xiangyang e Shanghai; e uno in Svezia, a Trorhatan), dove sono attualmente sono impiegati oltre 14.000 addetti. Detiene più di 6.000 brevetti nel settore auto e 65 cluster di brevetti ad elevato valore nelle aree più importanti del settore, tra cui le nuove energie e la connettività intelligente.

Entro i prossimi due anni saranno creati centri di ricerca software dedicati a Pechino, Guangzhou, Shanghai e altre città. Nel campo dello styling e del design verranno investiti oltre 50 milioni di dollari per costruire un centro dedicato e di livello internazionale, oltre ad alcuni centri di design in Europa e in Giappone.