Il gruppo Dongfeng Motor Corporation toglie i veli in anteprima dal Voyah Courage, un nuovo SUV elettrico dalle dimensioni medie con tanta tecnologia di bordo e un design esterno piuttosto aerodinamico.

L'azienda non ha ancora divulgato tutte le caratteristiche tecniche e meccanica, ma l'auto si può vedere dal vivo per la prima volta al Salone Auto Torino dal 13 al 15 settembre 2024. Scopriamola.

Esterni molto aerodinamici

Partendo come sempre dagli esterni, i designer cinesi del Gruppo Dongfeng hanno sfruttato tutta l'esperienza maturata nello sviluppo delle altre auto dell'azienda per dare forma e vita a questo nuovo crossover.

Il frontale, infatti, è caratterizzato prima di tutto da una griglia del radiatore illuminata e, secondo la Casa, interattiva, abbinata a fari full LED su due livelli e a paraurti dalle forme smussate e tondeggianti.

Uno stile che è stato ripreso anche per disgnare la fiancata, che presenta un tetto "sospeso" bicolore abbinato a un posteriore dalle linee tondeggianti e con fari OLED di nuova generazione.

Dongfeng Voyah Courage 2024

Interni tecnologici

Passando agli interni, poi, come detto l'abitacolo della Voyah Courage è ricco di contenuti tecnologici interessanti. Anche se l'azienda non ha divulgato alcuna foto specifica, dalle prime caratteristiche pubblicate si può leggere che sulla plancia, per esempio, trova posto un sistema di illuminazione ambientale da ben 128 colori, che è possibile gestire tramite un sistema di infotainment con schermo OLED nel quale, ovviamente, non mancano i nuovi Apple CarPlay e Android Auto, di serie.

Ma non solo. Continuando a parlare della dotazione tecnologica, infatti, la Casa ha già comunicato che tra gli accessori del nuovo SUV trova posto anche un sistema di guida assistita di Livello 2 e sedili climatizzati e massaggianti, realizzati con materiali riciclati secondo la certificazione UE OEKO-TEX Standard 100.

Meccanica di alto livello

Come anticipato, la Casa non ha reso ancora note, in questa prima fase, tutte le informazioni tecniche riguardanti il powertrain e altre caratteristiche, soffermandosi soltanto, invece, sulle sospensioni e sulla ricarica.

Riguardo le prime, in base a quanto dichiarato da Dongfeng, il nuovo Voyah Courage è dotato di un nuovo sistema CDC (Continuous Damping Control), ovvero un sistema di sospensioni adattive innovativo, che è in grado di lavorare costantemente per fornire il maggior comfort possibile in ogni situazione.

Dongfeng Voyah Courage 2024

Parlando di ricarica, invece, la batteria dalla capacità non ancora specificata dell'auto è in grado di ottenere energia a una potenza massima in corrente continua di 200 kW e di restituirne all'esterno, tramite tecnologia V2L, con una potenza massima in corrente alternata di 6 kW

L'auto ha già ottenuto le 5 stelle nei test di sicurezza EuroNCAP ma per saperne di più bisognerà attendere l'arrivo sul mercato europeo, che auspicabilmente dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2025 insieme alla sorella Dongfeng Box.