Le auto cinesi in Europa sono ancora a metà strada tra promessa e realtà, annunciate come l'elemento di rottura del mercato europeo, ma ancora frenate da una diffusione a macchia di leopardo che interessa solo alcuni Paesi sparsi nel Vecchio Continente.

Il 2024 sembra però essere l'anno giusto per una più massiccia "invasione" di auto asiatiche, in particolare di nuovi SUV cinesi che si presentano già con caratteristiche e dotazioni pensate proprio per sfidare i modelli già in vendita da noi.

Il momento è quindi giusto per scoprire assieme a voi quali sono i SUV cinesi più interessanti del 2024, sia a benzina che ibridi plug-in o elettrici. La nostra è solo una selezione delle decine di nuovi SUV cinesi già in vendita o attesi in Europa, ma rappresentativa di un fenomeno di mercato che promette di allargarsi.

BYD Seal U

In Cina la BYD Seal U non è una novità recentissima, essendo venduta dal 2020 come Song Plus, ma il restyling del 2023 l'ha portata in Europa con le forme di un SUV piuttosto moderno lungo oltre 4,70 metri e con motorizzazione sia ibrida plug-in che elettrica.

La BYD Seal U DM-i è la versione ibrida plug-in che sbarca in diversi mercati europei in questa primavera, con cinque posti, un motore 1.5 a benzina, un motore elettrico da 197 CV e prezzi non ancora annunciati. La BYD Seal U elettrica è sempre a trazione anteriore, ma ha 218 CV, una batteria da 71,8 kWh nominali e 420 km di autonomia WLTP, con un prezzo indicativo europeo di circa 42.000 euro.

GWM WEY 05

Con la GWM WEY 05 il marchio di Great Wall Motor rilancia la sua offerta cambiando nome a quella che era la WEY Coffee 01. La sostanza resta comunque immutata, con una lunghezza di 4,87 metri e un motore ibrido plug-in che promette 146 km di autonomia elettrica, praticamente un record per l'Europa.

L'arrivo sui mercati europei della WEY 05 è imminente, con un motore 2.0 benzina + elettrico da 476 CV totali, mentre la batteria è da 39,67 kWh. Il prezzo, non ancora ufficializzato, dovrebbe partire da meno di 56.000 euro.

NIO EL6

Molto promettente è anche la NIO EL6 (ES6 in Cina), nuovo SUV elettrico lungo 4,86 metri che ha la caratteristica di poter sostituire automaticamente la batteria scarica con una carica in 4 minuti presso una delle 27 Swap Station di NIO sparse in Europa.

Questo grande SUV a zero emissioni locali ha due motori elettrici, 489 CV e trazione integrale, con una batteria da 75 o 100 kWh che garantisce un'autonomia fino a 529 km. In Germania la NIO EL6 viene venduta a un prezzo base di 53.500 euro senza batteria. Quest'ultima può essere acquistata per 12.000 euro o noleggiata, opzione che permette l'accesso al "Power Swap".

Omoda 5

Parte dall'Italia e dalla Spagna il lancio commerciale della Omoda 5, il SUV a benzina o elettrico che inaugura la gamma del nuovo marchio di Chery. Lunga 4,40 metri e caratterizzata da forme da SUV coupé, la Omoda 5 ha interni tecnologici e minimalisti.

Il motore della versione a benzina è il 1.6 turbo benzina da 197 CV (185 CV in Spagna) abbinato alla trazione anteriore e al cambio automatico doppia frizione 7 marce. In Spagna ha un prezzo base di 27.900 euro. Entro l'estate 2024 è poi attesa la versione elettrica Omoda E5 che ha 204 CV, batteria da 61 kWh e autonomia di 430 km WLTP, con un prezzo spagnolo che parte da 35.660 euro.

smart #3

La nuova smart #3 non è cinese al 100%, vista la joint venture paritetica tra Mercedes-Benz e Geely che sta alla base del marchio, ma la produzione nello stabilimento cinese di Xi'an la fa entrare di diritto in questa lista.

Le forme da arrotondato e moderno SUV coupé della smart #3 celano la presenza sotto la carrozzeria lunga 4,40 metri della piattaforma elettrica SEA che sfrutta uno o due motori da 272 o 428 CV. La batteria da 49 o 66 kWh garantisce un'autonomia fino a 455 km. Il prezzo in Italia parte da 38.548 euro, mentre in Francia costa come minimo 37.315 euro, in Spagna 39.400 euro, in Germania 38.490 euro.

Sportequipe 8

C'è un marchio italiano che ha appena commercializzato un SUV a 7 posti ibrido plug-in di origini cinesi. Si tratta della Sportequipe 8, un SUV lungo 4,70 metri che nasce in Italia sulla base della cinese Chery Tiggo 8 Plus.

La trazione è anteriore e il powertrain plug-in hybrid è composto da un motore 1.5 benzina abbinato a due motori elettrici da 317 CV totali. La batteria da 19,3 kWh le offre un'autonomia elettrica di 80 km e il prezzo base italiano è di 49.500 euro. Nel corso del 2024 la Sportequipe 8 Plug-in Hybrid sarà offerta anche con impianto Gpl, caso unico in Europa di auto tri-fuel benzina-elettrico-Gpl.

Xpeng G9

La Xpeng G9 non è una novità assoluta perché viene venduta già dal 2023 nei mercati scandinavi, ma nel corso dell'anno il SUV elettrico dovrebbe essere commercializzato anche in altri Paesi europei.

Parliamo del SUV più grande di questa lista, lungo 4,89 metri, con interni molto tecnologici e sospensioni pneumatiche. Dotata di uno o due motori elettrici con potenze da 313 a 551 CV (FWD o AWD), la Xpeng G9 ha batterie da 75,8 e 93,1 kWh netti, con autonomie che vanno da 460 a 750 km nel ciclo WLTP. Nei Paesi Bassi il prezzo base è di 57.990 euro, mentre in Norvegia costa come minimo l'equivalente di 62.400 euro

Zeekr X

Anche Zeekr ha importanti piani di espansione in Europa e già ora è possibile ordinare la nuova Zeekr X in Germania, Paesi Bassi e Svezia. La "X" è un SUV tra i più compatti di questa lista, con una lunghezza di 4,43 metri e trazione elettrica, posteriore o integrale.

Disponibile con uno o due motori elettrici da 272 o 428 CV totali (come la cugina smart #3 su architettura SEA), ha un'autonomia variabile tra i 425 e i 455 km grazie alla batteria da 69 kWh. In Germania il listino si apre con i 44.990 euro della Long Range RWD.