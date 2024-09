La Dongfeng Box è un'utilitaria compatta, lunga circa 4 metri, con tanta tecnologia di bordo e forme studiate per massimizzare lo spazio interno per i passeggeri anteriori e posteriori.

Debutta in Italia al Salone Auto Torino 2024, dove si può vedere dal 13 al 15 settembre, insieme ad altre auto del Gruppo.

Un'utilitaria spaziosa

La Dongfeng Box è una delle novità più importanti per il Gruppo Cinese, tra i quattro che producono, vendono ed esportano più auto nel Paese orientale. Si tratta di una piccola utilitaria elettrica lunga 4,03 metri, larga 1,81 metri e alta 1,57 metri ed è il primo modello costruito sulla piattaforma Dongfeng Quantum Architecture S3.

Dongfeng Box 2024

Guardandola da fuori appare subito chiaro come le forme della carrozzeria, lineari nelle proporzioni ma piuttosto tondeggianti nelle linee, con fari su due livelli anche a matrice di LED, tetto a contrasto e un aspetto in generale piuttosto moderno, siano state pensate per massimizzare gli spazi interni.

Interni spaziosi e lussuosi

L'abitacolo della Dongfeng Box, infatti, come avevamo già anticipato, oltre a essere rivestito in pelle con trama a diamante è stato disegnato con forme tondeggianti ma semplici e dotato di alcune tecnologiche che solitamente si trovano su auto di segmenti superiori.

Tra queste, per esempio, ci sono l'illuminazione ambientale a 32 colori e un grande schermo touch centrale da 12,8 pollici, abbinato a un sistema di ricarica wireless ultraveloce da 50W.

Ma non solo. Tra gli accessori, infatti, trova posto anche il nuovo sistema Intelligent Imaging, che evolve il concetto delle telecamere a 360 gradi per fornire al conducente immagini panoramiche a 540 gradi.

Dongfeng Box 2024, gli interni

Parlando di meccanica infine, la nuova utilitaria cinese è dotata di un motore elettrico in grado di generare fino a 70 kW di potenza e 160 Nm di coppia, per una velocità massima di 140km/h.

Il tutto viene alimentato da una batteria dalla capacità non ancora specificata dalla Casa ma i grado di garantire un’autonomia tra 330 e 430 km e già compatibile con la tecnologia V2L.